龍牀盤發展商旺角雋薈152呎入場 全幢清一色開放式戶 單位最大僅228呎

明報記者 容婌維

雋薈屬舊契地盤，不受預售樓花限制，即可隨時出擊。益兆集團控股副總裁林浩表示，「SOYO」意思為「so young」，意指項目是型格新一代居住的首選，同時突顯項目位處旺角豉油街（Soy Street）。俊和物業發展控股總經理陳健強指，雋薈屬單幢物業，提供108伙標準戶、6伙連天台特色戶、及6伙連平台特色戶，單位一律採開放式間隔，實用面積由152至228方呎。他續指，樓書製作已近尾聲，預計本月推售。項目預計關鍵日期為2024年3月31日，樓花期約26個月。

4月旺角兩盤首批折實均呎高見2.25萬

今年4月旺角區已先後有兩個新盤開價，包括遠洋(3377)煙廠街千望，首批折實均呎22544元，最細單位203方呎，折實約398萬元入場；至於信置(0083)與市建局山東街ONE SOHO，首批折實均呎21538元，最細單位265方呎，折實約551萬元入場。

項目開則料細絕旺角新盤，陳建強表示，集團於項目設計上考慮不同分區需要，認為細單位在市場上有需求，亦有助年輕人上車。林浩又指，益兆集團現時正發展3個住宅項目，除上述與俊和合作的雋薈外，亦有青山道437至447號（與俊和合作）及太子道西264至266號（益兆獨資）兩個項目進行中，項目單位類型則會再就當區需要而定，而集團亦繼續從多方面增加土地儲備。

上述旺角豉油街61至67號地盤，屬住宅(甲類)地皮，原由舖王鄧成波家族持有，並於2018年5月獲屋宇署批准重建一幢23層高、總批則面積約31,807方呎之商住大廈。發展商去年底約3.51億元向鄧成波家族購入地盤，較鄧成波家族2018年約3.86億元買入價低近一成；以發展商買入價計算，項目每方呎樓面地價約11035元。

去年底3.51億購入波叔地盤 呎價1.1萬

益兆集團及俊和發展這對組合與鄧成波家族頗有淵源。上述組合於2014年以2.328億元投得屯門井財街限量地，每方呎樓面地價約1530元，創下屯門區當時近十多年地價新低。該地後來發展為菁雋，並於2017年7月以12億元將全幢售予鄧成波旗下陞域集團，料扣除建築成本後仍大幅獲利離場。