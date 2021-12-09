劉思明：重型機械股具兩大概念支持

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2021年12月9日星期四
劉思明 數據尋寶
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【明報專訊】港股周二大彈後昨天缺乏方向，資金回流碳中和概念及周期股。短線大跌低殘股與碳中和及周期股的輪動料會持續。重型機械股受惠政策寬鬆，又具環保概念，可以留意。
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