福士擬分拆保時捷獨立上市 估值最高達7922億

籌集資金推動電動化智能化

保時捷家族和皮耶希家族擁有福士31.4%的股份，並通過Porsche控股持有福士的53.3%投票權，兩大家族有可能出售部分福士股份，以籌集約150億歐元（約1322億港元），從而購入分拆後的保時捷股份。不過消息稱，股東暫未作出最後決定，未清楚保時捷最終會否上市。

此外，福特（美：F）證實，其首款電動「農夫車」（Pickup Truck） F-150 Lightning的預訂量已接近20萬輛。F-150 Lightning早前開始試產，並準備於明年春季上市。電動車大廠特斯拉（美：TSLA）上月在中國的批發銷量，連續第3個月突破5萬輛，按年增長111%。截至11月，特斯拉的上海超級工廠在2021年度的交付量已突破40萬輛，按年增長242%。

（綜合報道）

[國際金融]