雀巢同意減持歐萊雅 套現100億美元

歐萊雅將回購股份並註銷

根據協議，歐萊雅將向雀巢回購2226萬股股份，總值約100億美元。歐萊雅將以現金和通過舉債方式籌集交易所需的資金，並將註銷所回購的股份。2017年，由Daniel Loeb領導的對冲基金Third Point，爭取雀巢出售歐萊雅持股。分析師預計，雀巢最終可能會全面退出歐萊雅。雀巢將利用沽售歐萊雅股份所獲得的資金，在明年起回購股票。

此外，支付系統營運商VISA（美：V）向銀行和商戶推出全球虛擬貨幣諮詢服務，為希望通過虛擬貨幣產品吸引客戶的金融機構、希望了解非同質化代幣（NFT）的零售商，或探索數碼貨幣的央行提供資訊。這項新服務反映VISA不斷深化虛擬貨幣領域的服務。VISA的數據顯示，由去年10月初至今年9月底，該公司通過其虛擬貨幣信用卡服務，處理了價值35億美元（約273億港元）的虛擬貨幣交易。

VISA最新的全球調查顯示，近四成受訪的虛擬貨幣持有者，可能或非常可能在未來12個月，把主要採用的銀行服務，轉換成同時提供虛擬貨幣產品的銀行。VISA及其競爭對手萬事達卡（Mastercard）（美：MA）正致力將業務擴展到信用卡支付以外，虛擬貨幣業務成了它們的重要增長商機。

（綜合報道）

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