經濟

將軍澳增設中央廚房 戶戶送：相信市場潛力

【明報專訊】Uber Eats宣布年底撤出香港，同業戶戶送（Deliveroo）則加快發展步伐，昨宣布於將軍澳開設「戶戶小廚」，設有5個中央廚房。戶戶送香港區總經理許志賢稱，雖然食肆限制隨疫情緩和而放寬，但持續兩年的疫情養成港人「嗌外賣」的習慣，顧客對外賣及自取服務的消費仍見增長，相信市場的發展潛力。

擬拓生活百貨業務

許志賢希望透過「戶戶小廚」，為餐廳伙伴提供解決方案，以提高其營業額及拓展生意，強調公司將繼續加大對「戶戶小廚」的投資，不過具體方案有待確定。此外，戶戶送也計劃拓展生活百貨的業務，除了現有的DON DON DONKI和百佳，未來會伙拍更多零售商合作，為不同持份者帶來更多價值，詳情適時公布。

韓式炸雞店「李家」負責人權東眩表示，加入「戶戶小廚」6個月以來，新增客戶1萬至2萬名。餐廳同時進駐4個「戶戶小廚」，每月合計帶來7位數字的生意額。另居食屋「和民」董事總經理Matthew Chung表示，「戶戶小廚」有助餐廳以低成本拓展外賣業務，其成本僅是平時開店的兩成。他又稱，加入將軍澳的「戶戶小廚」約一周，外賣訂單量增長六成至七成。

「李家」：戶戶小廚每月7位數生意額

對於Uber Eats退出香港的消息，許志賢表示遺憾，強調公司會做好本分。他又稱，公司有接觸不同受影響餐廳，但明白不少餐廳採用多於一個外賣平台，目前未有太多進展分享。問及外賣員罷工事件，許志賢強調他們是公司重要持份者，將會不斷研究如何增加外賣員的回報，也會定期落區加強溝通。

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