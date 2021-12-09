梁兆基︰港經濟面對「長期骨枯」 去全球化令中介角色減 須融入內地市場

明報記者 周綺琪

梁兆基表示，香港過去均扮演「火牛」角色，並在不同「watt數」中作轉換，從中作為中國對外的橋樑。不過，在現時中外企業變為對抗性競爭的政治環境下，出現「去全球化」的現象，更開始浮現脫鈎，包括近期有中概股退出美國市場，中國及西方亦不希望互相依賴對方以維持經濟，因而各自發展晶片、稀土，這都導致香港作為管道的角色未來或會大幅減低。因此，香港必須發展一個新市場，甚或尋找新引擎方可繼續發展。

類似去全球化及中外脫鈎論，近日受關注，摩根士丹利投資管理首席全球策略師Ruchir Sharma本周曾撰文，指中國減依賴外貿，因頻對不同經濟體影響力有減弱。

強調求變是市場非產業

梁兆基昨日認為，香港需要「靈活走位」，目前本港的經濟結構側重於金融、貿易及專業服務（見圖）。他認為，要轉變原有模式以迎合不同市場，強調最主要求變的並非產業，而是市場；以往香港服務中國擴大對外版圖，現時需思索如何進入中國內循環市場發展。梁兆基指出，過往兩年新冠疫情下，外圍局勢圍繞兩個主要因素，包括「數碼革命（Digital Revolution）」，企業紛紛加速提升科技；據該會早前調查發現，有逾一半受訪中小企認同需加大科技投資，情况屬前所未見。

中國逐漸由內需市場推動經濟

另一因素則為中國逐步轉向內循環，而對香港屬「需要思索的出路」。梁兆基表示，自中國加入世界貿易組織後，全面開展全球化，並逐步發展成為一個世界工廠及第二大經濟體；而當國家經濟發展至某一大階段，則需由出口拉動經濟，轉為內需消費推動。目前內地中產消費人口達至5億，較全美國人口還要多，可見中國正逐漸走向接近美國的經濟架構，並改由內需市場推動經濟。