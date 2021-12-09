大馬橡膠手套生產商擬申明年首季港上市

Top Glove表示，完成香港上市後，股票將可於馬來西亞證交所、新交所和港交所之間互換。據路透社報道，Top Glove擬集資約36.8億元，若悉數行使超額配股權，最多可集資42.4億元，但惟仍較最初計劃集資19億美元（約148億港元）大幅減逾七成。

Top Glove表示，集團正為業務增長、地域擴張、戰略投資、併購、設施和機器升級及加強ESG實踐和舉措籌集資金。外電報道提及，Top Glove最初計劃集資19億美元，但4月將集資目標削半，至10月再度削減集資規模至36.8億元，減少至原來集資目標的不足四分之一。Top Glove的上市計劃亦受到美國海關因強迫勞動的指控而被推遲，當局對Top Glove實施長達一年的進口禁令，相關禁令已於9月解除。

微博掛牌潛水 每手帳蝕392元

新股方面，美國上市的中概股微博（9898）昨日首日掛牌，低開256.2元，較招股價272.8元低6.1％，早段時間跌幅曾收窄至5％，最高報258.8元，午後跌幅擴大，全日跌7.2%，收報253.2元，一手20股，不計手續費，帳面虧392元。

明報記者

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