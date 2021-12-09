經濟

在岸人民幣逾3年高

【明報專訊】今年中國出口增長強勁，帶動貿易結算需求上升，加上美元指數隔晚因美國防疫專家指Omicron變種嚴重性低於預期，降低避險情緒令美元回落，推動人民幣昨日升至2018年5月以來新高，截至晚上9時，人民幣在岸價報6.3475，升182點子（1元等於1萬點子），離岸價報6.3415，升208點子。

人民幣年初至今升2.71%，自去年5月疫後低位則累升13%，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，近期人民幣升勢，主要是由於貿易結算的實際需求帶動，而非好倉投機推動，人民銀行可能對人民幣近期升勢較為容忍。路透社引述交易員指，臨近年底，銀行客戶有結售外匯轉為人民幣的需求。中國外貿在近兩年，先後受防疫物資需求和外國經濟復蘇提振，今年11月出口值在高基數下仍按年升22%。

人行在周一公布全面降準0.5個百分點後，周二針對支援農村和支援小微企業的再貸款利率0.25個百分點。

中金報告指出，人行連續寬鬆將「穩增長」從政策信號轉為實際行動，預計明年人行仍有降準機會，雖然也不排除減息的可能，但時間上能相對靠後。

恒指兩連升 24000關遇阻

受惠避險情緒回落，恒指連續第二日回穩，早上高開約百點升穿兩萬四，午前曾見24,097點，不過兩萬四關遇上阻力，收市升幅收窄至13.21點或0.06%，收報23,996點，而主板成交額縮24%至1161億元。受內房股拖累的國指在盤中轉跌，收報8522點，跌4點或0.05%。科指盤中曾升0.81%，收市縮窄至只有1點或0.03%，報5970點。前日大幅反彈12%的阿里巴巴（9988），昨日回吐4.66%，收報120.6元。

截至昨晚11時40分，恒指夜期報24,070點，高水73點。

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