經濟

花樣年遭申請接管 兩月未披露

【明報專訊】內房花樣年（1777）爆出債務違約後，據公開資料顯示，花樣年早於10月中已被債權人申請委任接管人，該3名共同接管人來自Kroll，分別是Cosimo Borrelli（保國武）、Jocelyn Chi Lai Man（徐麗雯）和Kent McParland。惟翻查公告，花樣年至今並未對外披露相關事件。

接管人可行使多項權利

文件提到，委任董事涉及花樣年的股份抵押及內部貸款。接管人將可行使多項權利，包括就相關抵押股份產生的股息、利息及優先權及處置權等。

委任接管人文件早於11月初已被遞交或存檔，惟翻查花樣年的公告，集團於10月8日公布委任財務顧問及法律顧問後，其後只於11月9日發布公告，稱未有支付10月4日到期、本金為2.06億美元的2021年票據，並指同時已接獲若干貸款人通知，要求償還未到期貸款等。

此後公司一度復牌繼續交易，直至11月23日更公布，其一筆境內債獲得持有人同意修訂派息時間表，再於24日公布旗下花樣年投資因一筆1.49億美元貸款融資而被申請清盤呈請，直至11月29日才申請停牌，至今仍未復牌。公司一直未有披露是次申請委任接管人的債權人身分及時間詳情等資料。

保國武去年參與接管高銀金融中心

至於是次花樣年的接管人Cosimo Borrelli，相信市場並不陌生。去年另一隻內房高銀金融（0530）遭到債權人入稟追債，並被迫放售九龍灣總部高銀金融中心。其後債權人突透過德銀要求接管高銀金融中心，當時接管人正是Cosimo Borrelli。

花樣年目前仍在停牌中，指待刊內幕消息，惟至今仍未有相關公告，停牌前報0.315元。集團則於日前披露，11月份合約賣樓金額僅得49.52億元，按年跌63.5%。

相關字詞﹕徐麗雯 保國武Cosimo Borrelli 德銀 高銀金融 接管人 清盤呈請 內房 花樣年

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