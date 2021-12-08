摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產

許長泰表示，現時全球經濟增長屬於初期至中期階段，如中國去年經濟復蘇步伐較快，今年有所放緩，而且今年下半年亦面對不少挑戰；至於歐美今年經濟增長較快，因此認為歐美經濟增長已處於中期部分，增長最快的時間已過。

他預期，明年亞洲一些國家及新興市場國家會迎來快速復蘇，並舉例指台灣、韓國、日本等昔日實施嚴緊的封關政策，經濟主要以出口帶動，內需沒有歐美等國家強勁。在疫苗接種率高達至七、八成的因素下，相信會逐步放寬零售、飲食業的社交距離政策，甚至重新開放關口。

美通脹料逐步回落 毋須過慮

至於通脹方面，不同地區及國家的通脹問題都不一樣，如10月份，中國核心消費物價指數（CPI）僅輕微上升1.5%，但生產者物價指數（PPI）大幅上升13.5%。與此同時，美國10月CPI大幅上升6.2%。許長泰解釋，美國通脹率高企，主要受能源及汽車價格影響，屬於短期因素。但租金、人工等問題屬於中長期因素，是未來美聯儲局要解決的問題。「除非能源價格持續上升，否則通脹很有可能逐步回落，投資者毋須過分憂慮，但通脹仍會比疫情前略高」。

除此之外，央行政策方面如美聯儲局12月中的會議尤其重要，市場關心美國究竟會在明年中，抑或年底加息，但現時Omicron變種病毒對美國經濟影響仍是未知之數。此外，現時美國勞動參與率不足，反映即使失業率處於3.8%水平之下，國內仍有許多隱藏的勞動力，如照顧家庭及半退休人士等，事實上他們可以重投就業市場，進一步推動經濟上行。另一個考慮是明年第四季，美國將進入中期選舉，因此有可能在選舉前或選舉後加息。

有投資者憂慮，一旦加息會令經濟出現下行風險，許長泰反指，美聯儲加息及減少買債，反映對經濟有一定信心，及有能力承受較高利率。根據歷史數據，以往普遍每年加息兩次至三次，每次加息半厘至四分之一厘。如跟隨以往步伐，即至2024年美國利率仍不到2厘，屬於較溫和水平。

長債價格料向下 股市表現優於債市

資產配置上，由於未來1、2年貨幣政策持續正常化，代表美國政府債券息率會持續上升，加上利率可能不足1.5厘，長年期債券價格下行風險會較高，預計股票會優於債券。雖然，企業債或新興市場債券能提供較高回報，但投資者不應奢望債價在加息環境下上升。總括而言，對債市看法較悲觀。若要買入債券資產，他建議短存續期及高息債，今年歐美企業債回報相對較好，預期明年會持續。若中國房地產市場穩定，則可以留意新興市場債券。

股票投資方面，雖然歐美股估值不廉宜，但若企業盈利持續增長，將可支撐現時估值。市場多家研究機構綜合所得，明年美國會有9%經濟增長，而歐洲則為7%，在此情况下，美股難以出現熊市，因過去熊市是經濟及企業盈利衰退所致。他相信，即使研究機構預期不準確，如明年美國只有5%增長，都有能力支撐股市。

亞洲料陸續開關 帶動經濟增長

投資地區方面，他建議選擇全球化策略，2021年投資重心位於歐美，明年將會轉移至亞洲及中國內地。當中主要有以下幾個原因。第一，預期亞洲多國陸續開關，內需帶動經濟增長，東南亞國家經濟有望從後趕上；第二，一些國家如新加坡、越南、印尼及馬來西亞等在今年及去年，受疫情影響而跑輸全球，加上疫苗接種率不高。但數據顯示，部分亞洲國家的接種率現已高達七成或以上，越南等亦接近六成，將會有利重新開關及放寬社交距離政策，對內需有更大幫助。當中，日本及韓國過去出口強勁，預期開關後內需仍有增長空間。

中國市場方面，今年有幾個主要問題，包括監管政策、房地產債務危機及限電問題。時至今日。限電政策已得到大幅度紓緩，內房亦放寬部分政策，監管政策則未有太大改變，仍以共同富裕、提高工人福利及生活質素為重點，因此不明朗因素已在資產價格上反映。即使未來再有監管政策出台，相信企業已習慣如何應對。他又預期，明年中國經濟會較弱， 國民生產總值（GDP）增長會低於5%，但整體會較為穩定。其次，市場對亞洲及新興市場需求增加，都會提高對中國市場需求。此情况下，股票投資會逐步由歐美轉移指亞洲及中國市場。

黃清瑤 明報記者

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