經濟

香港地產

南昌一號2房710萬沽 4年實蝕近10萬

【明報專訊】部分半新盤年底前錄連使費蝕讓個案。美聯分行業務董事周鍵喬表示，深水埗南昌一號本月錄首宗二手成交，單位位於低層B室，實用面積365方呎，2房間隔，以710萬元成交，實呎19,452元。原業主2018年3月686.6萬元購入，帳面獲利23.4萬元或約3%，不過連使費約35萬元計，預料實蝕近10萬元或約1.5%離場。

君傲灣2房890萬易手 低市價3%

個別業主急於套現，願以低市價沽樓。香港置業分行市務經理（銷售）陳嘉茵表示，將軍澳君傲灣本月開齋，位於2座中層D室，實用面積436方呎，2房間隔，享海景，以約890萬元成交，實呎20,413元，較市價低約3%。買家購入單位自住。原業主2018年4月以約621萬元購入，持貨逾3年半，帳面獲利269萬元或43%。

另外，荔枝角美孚新邨亦有減價成交。美聯區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨本月暫錄7宗成交，最新位於百老滙街59號高層A室，實用面積657方呎，3房間隔，原叫價998萬元，累減87萬至以911萬元易手，減幅約8.7%，實呎13,866元。原業主2006年12月298.3萬元購入，帳面獲利612.7萬或逾2倍。中原高級分區經理黃家俊表示，薄扶林貝沙灣1期1座高層C室，實用面積618方呎2房戶，享海景，以1640萬元易手，實呎26,537元。原業主2004年475萬元買入，帳賺1165萬元或2.4倍。

相關字詞﹕貝沙灣 美孚新邨 君傲灣 南昌一號

上 / 下一篇新聞

空軍暫撤科指急彈 港股漲634點 24000關前遇阻 未脫一浪低於一浪走勢
空軍暫撤科指急彈 港股漲634點 24000關前遇阻 未脫一浪低於一浪走勢
多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知
多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知
內地「放水」等利好 內房股債急彈
內地「放水」等利好 內房股債急彈
大摩：中國經濟對全球重要性大不如前
大摩：中國經濟對全球重要性大不如前
人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」
人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」
微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元
微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元
翠華餐廳前總部分店周日結業 全港餘12間 或集中發展「堅信號」
翠華餐廳前總部分店周日結業 全港餘12間 或集中發展「堅信號」
友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色
友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色
11月全國乘用車零售跌12%
11月全國乘用車零售跌12%
中原銀行285億人幣併河南3內銀
中原銀行285億人幣併河南3內銀
中國上月出口增22% 續創新高
中國上月出口增22% 續創新高
證監會上季盈餘跌25%至1.5億元
證監會上季盈餘跌25%至1.5億元
中交建引3投資者債轉股 增資38億
中交建引3投資者債轉股 增資38億
WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減
WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減
羚邦︰短期內再有收購 今年收入料雙位數升幅
羚邦︰短期內再有收購 今年收入料雙位數升幅
康宏前執董詐騙罪成囚7月 高院准保釋等候上訴
康宏前執董詐騙罪成囚7月 高院准保釋等候上訴
禤惠儀加入渣打集團管理團隊
禤惠儀加入渣打集團管理團隊
英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億
英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億
美股連彈兩日 道指初段再升500點
美股連彈兩日 道指初段再升500點
美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」
美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」
劉思明：房企融資改善利建築需求 中建材看俏
劉思明：房企融資改善利建築需求 中建材看俏
技術取勝：東航中線3.2元沽壓大
技術取勝：東航中線3.2元沽壓大
劉思明：科指升逾4% 阿里巴巴或挾淡倉
劉思明：科指升逾4% 阿里巴巴或挾淡倉
周顯：「大到不能倒」都是騙局
周顯：「大到不能倒」都是騙局
湯文亮：假如日本沒偷襲珍珠港
湯文亮：假如日本沒偷襲珍珠港
盧楚仁：滯脹國貨幣有貶值危機
盧楚仁：滯脹國貨幣有貶值危機
皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙
皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙
CAINE HILL示位今曝光 日內開價
CAINE HILL示位今曝光 日內開價
土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬
土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬
萊坊料明年賣地收入跌一半
萊坊料明年賣地收入跌一半
時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電
時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電
摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產
摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產