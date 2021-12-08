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時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電

【明報專訊】英皇戲院近年積極擴大版圖，今年5月公布進駐銅鑼灣時代廣場，該戲院將於明日開業，戲院位於時代廣場13樓，共3層，設5個獨立影院、共917個座位，屬銅鑼灣最大型的戲院。戲院首度伙拍獲獎咖啡品牌NINETYs獨家提供精品咖啡「Choco Blend」及「Fruity Blend」，另引入特色烘焙輕食，如限定冬甩及鬆餅等。此外，戲院在影院內配備無線充電設備，是全港首創無線充電座椅設備。

共設917座位 精品咖啡獨家提供

資料顯示，英皇文化產業集團將擁有8年使用權，涉9250萬元。英皇電影副主席楊政龍曾表示，英皇戲院斥資約7000萬元重新裝修及購置設備。

另外，新地（0016）旗下大埔超級城今年首10個月人流達5300萬，按年增加20%。新地代理副總經理（租務）蘇蔭彪表示，大埔超級城今年首10個月以珠寶金飾及餐飲行業表現最為理想，生意按年升50%；其次為食肆，按年升30%。蘇續稱，踏入傳統聖誕旺季及第3期八達通消費券將於本月中發放，再加上港康碼推出在即，為通關做準備，預期第4季人流及生意額可有雙位數字升幅。

大埔超級城500萬推聖誕活動

聖誕將至，新地斥500萬元為大埔超級城推廣，伙拍國際著名塗鴉大師Jon Burgerman，打造面積達1500方呎的《聖誕Art Jam遊樂場》互動裝置，內置五大主題專區。另商場亦舉辦聖誕市集及冬日感謝月以低至1元搶購潮流家電。

相關字詞﹕無線充電 大埔超級城 新地 時代廣場 英皇戲院

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