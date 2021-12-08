時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電

共設917座位 精品咖啡獨家提供

資料顯示，英皇文化產業集團將擁有8年使用權，涉9250萬元。英皇電影副主席楊政龍曾表示，英皇戲院斥資約7000萬元重新裝修及購置設備。

另外，新地（0016）旗下大埔超級城今年首10個月人流達5300萬，按年增加20%。新地代理副總經理（租務）蘇蔭彪表示，大埔超級城今年首10個月以珠寶金飾及餐飲行業表現最為理想，生意按年升50%；其次為食肆，按年升30%。蘇續稱，踏入傳統聖誕旺季及第3期八達通消費券將於本月中發放，再加上港康碼推出在即，為通關做準備，預期第4季人流及生意額可有雙位數字升幅。

大埔超級城500萬推聖誕活動

聖誕將至，新地斥500萬元為大埔超級城推廣，伙拍國際著名塗鴉大師Jon Burgerman，打造面積達1500方呎的《聖誕Art Jam遊樂場》互動裝置，內置五大主題專區。另商場亦舉辦聖誕市集及冬日感謝月以低至1元搶購潮流家電。