土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬

美聯測量師行董事林子彬表示，項目位處市區及規模龐大，吸引不少發展商遞交意向書以便取得「入場券」，反應符合預期。他續稱，是次項目規模較大，投資額較高，預計未來招標時以中大型發展商或合組財團方式入標為主。

英皇：將考慮獨資競投

據悉，有份遞交意向書的發展商包括新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、新世界（0017）、會德豐、華懋、英皇（0163）、南豐、遠展（0035）、泛海（0129）、爪哇（0251）、帝國集團、中海外（0688）、招商局置地（0978）等。英皇物業經理蔡宏基表示，以市區而言，項目規模不小，因此先遞交意向書，期望日後取得標書後，詳細研究地皮發展，將考慮獨資競投。

資料顯示，4個項目覆蓋兩個相鄰的地盤，分別為鴻福街/啟明街及榮光街/啟明街，總地盤面積為58,535方呎，預計最高可建樓面約52.68萬方呎。中標者須按發展協議中列明，有關土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本。項目市場估值約60億至69億元，預計每方呎樓面地價約1.13萬至1.3萬元。

大圍地舖3500萬沽 35年升78倍

此外，大圍積輝街金輝花園地下F號舖，現由香港家豬租用，面積約230方呎，最新連租約以3500萬元售出，呎價約15.2萬元，資料顯示，該舖於2012年11月、即推出工商舖物業雙倍印花稅前，曾以2080萬元售出，惟當年買賣最終取消，最新成交價較9年前高出約68%。原業主早於1986年以約44萬元購入，持貨35年，現帳面獲利3456萬元或約78倍。