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皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙

【明報專訊】以折實均呎21,548元、1房折實688.8萬元入場的恒隆地產（0101）九龍灣牛頭角道新盤皓日，自上周五（3日）開價及同日起收票後，項目5日暫收約1200票，以首輪開售100伙，超額認購11倍。皓日昨落實周六首輪開售100伙後，兩個同位於東九龍的市區新盤隨即加入戰團，樓花期約5個月的恒地（0012）啟德THE HENLEY III周六推售81伙，樓花期長約10個月的會德豐地產藍田KOKO HILLS，亦落實周六開售101伙。

明報記者 陳寶恩

另外，樓花期約8個月的九建（0034）將軍澳海茵莊園，昨亦加推4號價單、涉200伙，單位實用面積介乎203至321方呎，包括開放式戶83伙、1房戶117個；維持最高樓價3%折扣，折實價398萬至726.2萬元，折實實呎19,510至24,995元，折實均呎22,955元，較10月推出首批價單高近10%。入場單位為1座9樓A7室，屬實用面積204方呎開放式戶，折實價398萬元、折實實呎19,510元，惟九建暫未為新推單位落實銷售安排。

皓日5日收1200票 超額11倍

對比新舊價單，新價單1座8樓A3室，實用面積203方呎、開放式戶，折實價443.77萬元，折實實呎21,861元。比10月時的首張價單1座7樓A3室，面積間隔相同，折實價約410萬元，折實實呎20,198元，樓上樓下單位相隔個半月、樓價差距約8.2%，扣除樓層原有價差約1.6%，實際加幅約6.6%。此外，發展商為原有的3種付款方式（120天、超級靈活建築期、靈活建築期），各新增一按付款， 一按最高貸款額為成交價的85%，首24個月按揭年利率為P減2.5厘（P為5.25厘），其後為P。一按最長年期為30年。至於沒有採用上述發展商一按貸款的買家，就可另獲樓價2%現金回贈。

海茵加推200伙 新增八成半一按

至於THE HENLEY III加推5號價單涉41伙，折實價563.82萬至2390.2萬元，折實實呎24,621元至30,722元。當中售價及呎價最低單位位於3B座1樓F室，實用面積229方呎、開放式戶，折實價563.82萬元，折實實呎24,621元。發展商上載新銷售安排，連同早前個別已開價的單位，於周六以先到先得形式開售81伙。

藍田KOKO HILLS亦落實周六開售101伙，包括85伙以價單發售及16伙招標發售。價單發售的單位實用面積366至770方呎，折實價797.3萬至1750.8萬元，折實實呎19,428元至25,312元，折實均呎21,315元，折實市值約10.1億元。

相關字詞﹕海茵莊園 皓日

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