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2021年12月8日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
空軍暫撤科指急彈 港股漲634點 24000關前遇阻 未脫一浪低於一浪走勢
多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知
內地「放水」等利好 內房股債急彈
大摩：中國經濟對全球重要性大不如前
人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」
微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元
翠華餐廳前總部分店周日結業 全港餘12間 或集中發展「堅信號」
友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色
11月全國乘用車零售跌12%
中原銀行285億人幣併河南3內銀
中國上月出口增22% 續創新高
證監會上季盈餘跌25%至1.5億元
中交建引3投資者債轉股 增資38億
WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減
羚邦︰短期內再有收購 今年收入料雙位數升幅
康宏前執董詐騙罪成囚7月 高院准保釋等候上訴
禤惠儀加入渣打集團管理團隊
英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億
美股連彈兩日 道指初段再升500點
美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」
劉思明：房企融資改善利建築需求 中建材看俏
技術取勝：東航中線3.2元沽壓大
劉思明：科指升逾4% 阿里巴巴或挾淡倉
周顯：「大到不能倒」都是騙局
湯文亮：假如日本沒偷襲珍珠港
盧楚仁：滯脹國貨幣有貶值危機
皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙
CAINE HILL示位今曝光 日內開價
土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬
萊坊料明年賣地收入跌一半
時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電
南昌一號2房710萬沽 4年實蝕近10萬
摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產
周顯：「大到不能倒」都是騙局
【明報專訊】昨天說到，香港人絕對不會付出10幾厘的債券利息，因此也不會發高息債，但反過來，香港富豪卻很喜歡買內房高息債券，收其利息。
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