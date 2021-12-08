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美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」

【明報專訊】美國眾議院上月通過了價值約1.75萬億美元的「重建美好未來法案」（Build Back Better Act），特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在接受《華爾街日報》舉辦的論壇採訪時批評，「如果法案不通過可能會更好」，更直言「若讓我決定，我會取消這個法案」。即使法案包含聯邦資助電動車充電站的條款，或令特斯拉受益，但馬斯克斷言「為電動汽車充電站網絡提供聯邦資金是不必要的」，更支持取消所有聯邦補貼，但同時亦應該取消對石油和天然氣行業的補貼。

「富人稅奪走卓越人士資本很糟糕」

馬斯克認為法案不應被通過的原因是若再不削減政府開支，政府一直入不敷支，將有更差及瘋狂的事情會發生，令美國財赤更嚴重及經濟狀况惡化。他又強調，政府的角色應是「裁判」，而非落場的「球員」，政府應該「讓路，而非阻撓前進」。

他亦重申反對徵收「富人稅」，因這是資本錯配，從展示卓越才能的人手中奪走資本，再交予表現差的人是毫無意義及糟糕的。

馬斯克在論壇上亦被問及對中國及美國看法，他表示美國長久以來一直是全球最大經濟體，但他亦看好中國的經濟發展前景，認為未來中國經濟規模將達到美國的兩倍到三倍。

雖然特斯拉與中國有着「良好的關係」，但他不會毫無保留地支持中國的一切所為，一如他不會毫無保留地支持美國或任何國家的行為一樣。

（綜合報道）

[國際金融]

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