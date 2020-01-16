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美股連彈兩日 道指初段再升500點

【明報專訊】市場對新冠變種病毒Omicron的憂慮紓緩，導致風險情緒歸來，美股持續第二天反彈。道指繼周一大漲646點後，昨晚初段續升逾500點或近1.5%；標普500指數升逾2%，以科技股為主的納指升逾400點或近3%。美國10年期國債孳息率回升，昨晚升至1.46厘。國際油價亦見強勁反彈，倫敦布蘭特原油和紐約期油分別升逾4%，每桶報76.04美元及72.66美元。

美10年債息回升 油價漲逾4%

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）表示，目前國家的貨幣和財政政策對市場的影響，將超過新冠疫情。另美國銀行（美：BAC）行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）預計，美聯儲將在2022年開始改變姿態，明年將多次加息。

美國商務部昨公布，當地10月份貿易逆差671億美元，創今年1月以來最小貿易逆差，市場預估為逆差668億美元。市場分析指，美國10月份貿易逆差自7月份以來首次收窄，反映出口大幅增長，表明外國對商品的需求正在上升。股市氣氛轉好，連帶虛擬貨幣亦見反彈。根據交易平台Coindesk報價，比特幣（Bitcoin）昨天重上「5字頭」，截至昨晚10時半報約5.1萬美元，24小時內升6%。以太幣（ETH）報約4375美元，24小時內升逾8%。「虛擬貨幣交易所第一股」Coinbase（美：COIN）開市初段升逾5%。

比特幣24小時內升6%

比特幣價格近年暴漲，除業餘散戶投資者，也有愈來愈多對冲基金及大型投資者參與「幣圈」。虛幣交易平台Alphaplate創始人Jan Stromme認為，傳統資產和數字資產市場風險情緒相關性只會愈來愈強。瑞士外匯交易員兼投資組合經理Beat Nussbaumer認為，市場須視虛幣為另一種風險資產，走勢將跟隨市况發展。他稱早期的散戶買家希望機構投資者進場，從而抬高價格，不過上周末出現的「幣災」則反映機構投資者進場後的弊端。上周尾段科技股及油價因市場避險而大跌，連帶比特幣等一眾虛幣在上周末也急挫，市場人士指周末其他傳統資產休市，虛幣反成了投資者爭相套現的市場。

（綜合報道）

[國際金融]

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