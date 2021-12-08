WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減

明報記者 歐陽偉昉

集團在港的虛擬銀行匯立，在今年上半年虧損2.27億元，虧損按年多增1倍，不過，龍沛智接受本報訪問時表示，今年已是虧損的高峰，匯立今年5月推出貸款產品反應良好，加上WeLend的香港業務貸款金額，在今年第三季按年上升1倍。過去匯立以建立品牌為主，明年業務會開始着重盈利，隨着初期投資完成，收入逐漸增長，因此預期明年虧損會大幅減少。目前匯立主要提供貸存服務，龍沛智稱明年會推出理財產品，並希望參與理財通。

明年推理財產品 冀參與理財通

WeLab昨公布，收購印尼雅加達服務銀行（PT Bank Jasa Jakarta），將以該銀行建立新的數碼銀行業務，預期可在明年下半年推出，將為集團的第二間數碼銀行。龍沛智表示，該行就收購銀行現有股東股份和未來發展數碼銀行，將會投入近19億元。他認為，當地數碼銀行發展尚在早期階段，該行挾成熟的技術進入市場，可取得先發優勢，預期銀行可在未來3至5年取得收支平衡。

WeLab已在首階段藉戰略投資取得雅加達服務銀行24%股權，待印尼金融服務管理局等監管機構批准後，再完成餘下主要股權交易。雅加達服務銀行是傳統銀行，客戶約兩萬人，龍沛智稱傳統銀行業務會保留，另在該行建立數碼銀行，推出產品模式類似香港WeLab Bank，從存款、支付開始，再到貸款和財富管理。

龍沛智稱，印尼有1.8億熟悉數碼科技的年輕消費者，但亦是亞洲區內金融服務未全面普及最大市場之一，估計當地七成人口從未或僅使用有限度銀行服務，是龐大待開發市場。WeLab目前在印尼與當地企業合資成立網上貸款平台Maucash，他表示該業務已有盈利，約有逾300萬個客戶。由於他們在印尼市場已有3年多經驗較熟悉市場，因此直接進入參與印尼數碼銀行市場。