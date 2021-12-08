經濟

證監會上季盈餘跌25%至1.5億元

【明報專訊】證監會發表今年第二季度報告，受惠季內港股日均成交額按年增7%至1700億元，徵費收入增長12.5%至6.2億元，季內開支則按年減12%至4.63億元，但投資表現由盈轉虧，令證監會季度盈餘按年跌25%至1.55億元。

投資表現盈轉虧 拖低表現

證監會表示，上季投資列帳錄得虧損5358萬元，遠遜去年同期投資收入1.27億元。截至9月底，證監會以公平價值入帳的匯集基金資產約9.58億元、債務證券資產約4.24億元，另有以成本或已攤銷成本入帳的債務證券資產31.7億元。

季內，持牌機構及人士和註冊機構的總數為48364家，其中持牌機構的數目為3180家。證監審閱了78宗新的上市申請，包括三宗來自採用不同投票權架構的公司及15宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請。證監亦認可了在香港公開發售的31隻單位信託及互惠基金、四隻強制性公積金匯集投資基金及73項非上市結構性投資產品，並為12家新的開放式基金型公司進行註冊。

執法方面，證監會季內對兩家持牌機構及5名人士作出了紀律處分，涉及的罰款總額為1195萬元，亦分別聯同警務處及廉政公署採取聯合行動，藉以打擊涉及上市公司的失當行為。

警方就涉嫌串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕了兩名人士，而廉政公署則拘捕了六名涉嫌觸犯貪污罪行的人士。

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