中國上月出口增22% 續創新高

【明報專訊】中國海關總署公布11月外貿數據，出口額為3255.3億美元，續創歷史新高，按年增長22%，好過市場預期的20.3%，但較10月的低5.1個百分點。進口額為2538.1億美元，按年增長31.7%，高於預期的21.5%，亦較10月大增11.1個百分點。受進口增長高於出口影響，11月貿易順差為717.2億美元，較10月的紀錄新高降17.88%。
進口升幅更大 順差降至717.2億美元
11月出口按月上升8.4%，出口佔比較高的機電產品按月增9%，高於整體水平，其中手機出口按月增長11%。新一波新冠肺炎疫情出現，令紡織品和醫療儀器的按月增長也加速。
廣發證券首席經濟學家郭磊表示，中國今年出口增長趨勢沒有減速，是受惠於外需在疫後修復、其他國家供應鏈受損，以及航運受阻減少每月出口波動。雖然明年中國出口，會因海外製造業庫存偏高、價格周期下降、航運阻塞紓緩等因素減速，出現周期性放緩，但東南亞疫情仍然存在，因此也不會有強勁下跌。
外匯儲備達3.22萬億美元 連升兩月
進口方面，增長以原材料為主，煤炭進口按年上升7.63倍，原油和成品油亦分別上升80%和102%。郭磊表示，上游商品進口增加受「保供穩價」政策帶動，而機電產品按年進口增43.5%，為下半年首次加速，反映了「拉閘限電」紓緩，有助改善製造業的短期投資。
人民銀行同日公布，截至11月底的外匯儲備有3.22萬億美元，按月增加0.15%，連續第二個月上升，以特別提款權（SDR）計算，則為2.3萬億SDR，較上月增加1.19%。