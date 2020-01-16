經濟

中原銀行285億人幣併河南3內銀

【明報專訊】中原銀行（1216）昨日公布，確定透過以發行內資股方式收購同屬河南的洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行，總代價為285億元（人民幣．下同）。截至2020年底止，中原銀行與計劃收購的3家銀行資產規模合計近1.2萬億元。

資產規模合計近1.2萬億

中原銀行於10月底已公告表示，將就收購合併交易召開股東特別大會進行表決。該行指出，完成合併後，將承繼各目標銀行的所有資產、負債、業務、僱員、合約以及其他權利及義務；另在完成交易後，計劃以初步代價不多於90億元，向潛在買家出售旗下若干信貸資產及其他金融資產。

目前在港上市的河南省內銀包括中原銀行及鄭州銀行（6196），以資產總額計，中原銀行目前稍勝鄭州銀行，截至今年6月底止，中原銀行資產總額約7530億元，鄭州銀行則約5720億元。今次合併完後，雙方規模差距將進一步拉遠。

有內媒統計顯示，自去年至今，山西、陜西、遼寧及四川等地已有十多宗中小銀行合併重組個案，涉及逾30家銀行，當中又以農商行為主。有分析認為，近年掀起的區域中小銀行重組，一來是從政策層面上看，重組有助集中區域內的資源支持當地實體經濟，有利區域城商行或農商行發展；其次是透過合併引入有實力的戰略投資者，推動中小銀行持續發展。

上 / 下一篇新聞

空軍暫撤科指急彈 港股漲634點 24000關前遇阻 未脫一浪低於一浪走勢
空軍暫撤科指急彈 港股漲634點 24000關前遇阻 未脫一浪低於一浪走勢
多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知
多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知
內地「放水」等利好 內房股債急彈
內地「放水」等利好 內房股債急彈
大摩：中國經濟對全球重要性大不如前
大摩：中國經濟對全球重要性大不如前
人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」
人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」
微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元
微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元
翠華餐廳前總部分店周日結業 全港餘12間 或集中發展「堅信號」
翠華餐廳前總部分店周日結業 全港餘12間 或集中發展「堅信號」
友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色
友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色
11月全國乘用車零售跌12%
11月全國乘用車零售跌12%
中國上月出口增22% 續創新高
中國上月出口增22% 續創新高
證監會上季盈餘跌25%至1.5億元
證監會上季盈餘跌25%至1.5億元
中交建引3投資者債轉股 增資38億
中交建引3投資者債轉股 增資38億
WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減
WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減
羚邦︰短期內再有收購 今年收入料雙位數升幅
羚邦︰短期內再有收購 今年收入料雙位數升幅
康宏前執董詐騙罪成囚7月 高院准保釋等候上訴
康宏前執董詐騙罪成囚7月 高院准保釋等候上訴
禤惠儀加入渣打集團管理團隊
禤惠儀加入渣打集團管理團隊
英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億
英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億
美股連彈兩日 道指初段再升500點
美股連彈兩日 道指初段再升500點
美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」
美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」
劉思明：房企融資改善利建築需求 中建材看俏
劉思明：房企融資改善利建築需求 中建材看俏
技術取勝：東航中線3.2元沽壓大
技術取勝：東航中線3.2元沽壓大
劉思明：科指升逾4% 阿里巴巴或挾淡倉
劉思明：科指升逾4% 阿里巴巴或挾淡倉
周顯：「大到不能倒」都是騙局
周顯：「大到不能倒」都是騙局
湯文亮：假如日本沒偷襲珍珠港
湯文亮：假如日本沒偷襲珍珠港
盧楚仁：滯脹國貨幣有貶值危機
盧楚仁：滯脹國貨幣有貶值危機
皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙
皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙
CAINE HILL示位今曝光 日內開價
CAINE HILL示位今曝光 日內開價
土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬
土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬
萊坊料明年賣地收入跌一半
萊坊料明年賣地收入跌一半
時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電
時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電
南昌一號2房710萬沽 4年實蝕近10萬
南昌一號2房710萬沽 4年實蝕近10萬
摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產
摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產