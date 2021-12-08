經濟

11月全國乘用車零售跌12%

【明報專訊】乘聯會表示，初步統計，11月全國乘用車批發214.8萬輛，按年下降5%，按月增長9%；乘用車零售183.5萬輛，按年下降12%，按月增長7%。

零售方面，乘聯會表示，由於疫情的防控需要加之冰雪天氣的出現，購車代步出行的剛需效果更為突出，消費者對於新能源車輛的需求持續回升，電動車表現較好。不過，去年下半年高基數，促銷力度大。今年「雙11」的車市增量效果相對一般，至第三周走勢仍未明顯提升。

長汽上月賣車12.3萬輛跌16%

批發方面，今年11月初的廠商批發總體按年下降較大，雖然芯片供給改善，環比10月的產銷表現較強，目前生產供給明顯改善，但相對去年同期的銷量下降仍是較大，供需錯配問題仍需要一定時間調整。

另外，長城汽車（2333）昨日公布，今年11月共售出12.25萬輛汽車，按年下跌15.65%；當中僅歐拉品牌錄得升幅。

今年首11個月累計售出111.86萬台汽車，按年增加16.34%。

產量方面，長汽今年11月出產12.45萬輛汽車，按年下跌14.83%。當中以哈弗品牌出產7.11萬台最多，不過產量已按年下跌30.46%；相反歐拉品牌按年增加30.4%，錄得1.62萬台，也是唯一錄得正增長的車型。今年首11個月以來，長汽累計出產110.23萬台汽車，按年增加16.16%。長汽昨天收報31元，升2.14%。

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