經濟

人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」

【明報專訊】人行主理的中國《金融時報》昨日發表文章，指近期美國聯儲局縮減買債，並計劃加息，此時人行降準0.5個百分點，體現中國貨幣政策「以我為主」，由於中國先於美國經濟復蘇，經濟周期亦不同步，不宜盲目比較中美兩國的貨幣政策操作。此外，文章強調，降準將加大對實體經濟的信貸投放力度，尤其是中小微企業，降低社會融資成本。

文章表示，中國貨幣政策處於正常區間，降準屬於常規操作，雖然未來美國聯儲局加息將對全球產生外溢效應，但人行作出前瞻的政策安排，以降低發達經濟體央行政策調整或帶來的外溢衝擊。另外，文章指中下游的中小微企業成本壓力還在上升，需要金融體系加大對其支持力度，而降準將降低金融機構資金成本每年約150億元人民幣，能夠增強其配置能力。

稱不宜盲目比較中美貨幣政策

面對今年經濟復蘇不穩固和明年年初將面臨較高基數的形勢，文章提到，是次降準釋放了穩增長的信號，可以起到緩釋經濟下行壓力的作用，為穩定今年底明年初宏觀經濟運行提供有利的貨幣金融環境。

降準不代表穩健幣策取向有變

至於流動性方面，文章稱降準不會產生「大水漫灌」效應，也不代表穩健貨幣政策取向有所改變。是次降準釋放的一部分資金可用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），減輕公開市場操作壓力；另一部分用於補充中長期資金，以保持流動性合理充裕。

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