大摩：中國經濟對全球重要性大不如前

出口佔中國GDP比重跌至不足20%

夏爾馬表示，由於中國近年講求提振內需，漸漸減少外貿。數據顯示，出口佔中國GDP（國內生產總值）比重由2010年以前的35%，下跌至目前不足20%。另中國國務院強行實施「中國製造2025」戰略；同一時間，雖然特朗普已經下台，但歐美延續其策略，增加採購來自中國競爭對手的產品，例如墨西哥、越南和泰國等，影響中國與各國經濟的關聯性減弱。

對其他新興經濟體關聯性逐步下降

根據夏爾馬的數據分析，中國對其他新興經濟體關聯性於2015年至2016年間見頂，繼而2017年和2018年逐步下降，2019年甚至跌至負數。在2020年疫情初期，關聯性曾回升至2017年中水平，但其後再次逐步下降。

夏爾馬表示，科技興起刺激不少新興市場加速增長，例如台灣、韓國等地。反觀中國，卻要面對着人口老化及龐大的債務問題，加上現時仍然針對疫情採取封鎖措施。夏爾馬預計未來幾年間，中國的增長速度會繼續比其他新興市場慢。

國務院總理李克強在近一個月多次提到「中國經濟面臨下行壓力」後，周一人行宣布降準，同時中國社科院發表預測，明年中國GDP料增長5.3%，意味將重返疫前持續放緩的趨勢。

「綠色通脹」提振秘魯智利等新興市場

夏爾馬又在文章中指出，「綠色通脹」大力提振鋁、銅等「綠色金屬」出口商，當中包括秘魯、智利等新興市場，而中國顯然未能受惠，因為這些原材料不是產自中國。文章總結稱，中國仍然擁有不少大宗商品買家和貿易伙伴，但全球將繼續與中國脫鈎。