經濟

內地「放水」等利好 內房股債急彈

【明報專訊】受內地「放水」及可能放寬內房民企融資消息刺激，多隻被投行視為「高風險」的多隻內房昨股價及境內債價大幅急彈，當中世茂（0813）及融創（1918）旗下多隻境內債顯著反彈，而世茂股價更未受配股消息影響，全日倒升1.69%收市。

昨日反彈的世茂境內債中，「20世茂G1」債價急升超過三成，「20世茂G2」及「19世茂G3」均升逾一成，「19世茂01」彈逾9%，其餘境內債亦多有3%至5%升幅。至於融創旗下境內債「20融創02」昨日急升近兩成，「21融創01」升近16%；其餘融信（3301）、禹洲（1628）及奧園（3883）旗下境內債都見反彈。

內房上月銷售仍受壓 奧園單月跌53%

股價方面，融創昨升幅跑出，全日升16.84%；中國奧園亦升12.8%；合景泰富（1813）否認主席被查後亦升10.32%。物管股亦跟隨做好，融創服務（1516）升12.69%、碧桂園服務（6098）升11.13%。

不過，內房上月銷售仍然嚴重受壓，奧園11月份單月合約銷售額僅得71.5億元（人民幣‧下同），較去年11月單月的152.5億元，按年跌53.1%；今年首11個月累計合約銷售額為1157.8億元，升幅收窄至1.8%。融創銷售亦告急跌，上月銷售額按年跌47%至367.4億元。

評級機構標普指出，儘管政府近期採取措施釋放了部分資金，但仍有更多中國開發商因流動性緊張而面臨違約的風險，該行更預期未來6至12月內，其評級的內房中仍將有三分之一繼續面臨流動性問題。

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