多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知

濠賭股昨日未受消息影響，金沙全日升近6.2%，永利及新濠分別升4.5%及3.8%。《澳門日報》引述當地政府博彩監察協調局回應，該局截至目前為止，未收到相關博企的正式通知。

傳博監局要求中介人停向賭客借貸

不過，據澳門傳媒《Allin》及彭博等報道，永利澳門和新濠博亞已通知博彩中介人，將先後於本月20及21日關閉中介人經營的貴賓廳，當中包括設於新濠天地內的廣東、德晉、京城及勵盈貴賓廳，同樣已收到停運通知，須於12月21日前結業。報道指個別博企準備加開中場賭枱數量，並增派員工到自身經營的特別貴賓廳，為大戶提供服務。

報道引述分析稱，現階段是賭牌續牌的關鍵時刻，加上早前多金案的判決案例，判定博企和合作賭廳須共同承擔責任，意味有賭廳出事，博企也責無旁貸。

此外，美國投資經紀公司伯恩斯坦（Bernstein）在研究報告中引述消息人士稱，澳門博監局近日已要求博彩中介人停止向客戶借貸，賭客只可使用現金賭博。