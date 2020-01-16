經濟

空軍暫撤科指急彈 港股漲634點 24000關前遇阻 未脫一浪低於一浪走勢

【明報專訊】早前阿里巴巴（9988）在一個月內跌逾兩成，股價見在港上市以來新低，「空軍」吃飽後撤退，昨日其沽空股數、沽空金額及比率均大跌，帶動該股急升逾12%。另一方面，新變種病毒Omicron的不確定性導致環球股市繼續大幅波動，美股於上周大跌後，周一晚又急漲，一眾中概股報復式反彈，利好情緒延續至亞洲時段，引領恒指大漲634點，港股三大指數齊見兩個月最大升幅。

明報記者

早前環球市場恐慌源於Omicron，但最新的說法是其殺傷力較低，道指周一急漲逾600點，昨晚早段仍升，截至晚上11時，恒指夜期報24,095點，高水111點。

恒指夜期高水111點 阿里ADR跌2%

阿里巴巴ADR昨晚開市早段續升2%，但較港股收市跌逾2%。阿里港股昨大升12.25%至126.5元，是在港上市以來最大單日升幅，成交額102.15億元。早前該股連日破底，「空軍」肆虐，周一的沽空股數更達到逾3800萬股的新高，但昨日急減近半至近2000萬股（見圖1），沽空比率回落至24%，沽空金額亦由周一的42.88億元，大減四成至24.7億元。

隔晚美國上市的中概股大幅反彈，加上人行在周一收市後降準，中央政治局會議又沒有提到「房住不炒」，憧憬政策轉向，中資股昨日全線漲，恒指收報23,983點，升634點，2.72%的升幅冠絕亞太區，國指及科指更分別升3.05%及4.21%。恒指昨日雖然上試二萬四，但即使能突破，亦僅為上一輪跌幅（今年10月）的低位（見圖2），暫難擺脫一浪低於一浪的形勢。

第二上市科技股急漲 金融股做好

降準效應下，內地A股仍然反覆，上證綜指曾倒跌，收市僅升0.2%，深成指更跌0.4%。上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，釋放流動性或可提振市場信心， 卻不能寄望過高。歷史上，內地市場只是對首次降準反應正面。前車可鑑，由降準而拼發出來的樂觀情緒或屬短暫。

除阿里外，多隻第二上市的科技股急漲，汽車之家（2518）急彈逾12%，百度（9888）及攜程（9961）亦急升逾9%，網易（9999）升5.8%。其他科技股受惠，美團（3690）及騰訊（0700）分別升5.8%及3.6%。日前有沽壓的金融股亦見做好，中國平安（2318）升逾3%，友邦（1299）及匯控（0005）升逾1%。

分析：明年中國股市勝美股

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，參考過去多次金融危機及去年疫情最差時，恒指市帳率跌至1倍水平見底，現時港股已低於1倍，進一步下跌空間不多，但中概股短期仍有沽壓。他預期明年中國股市表現將優於美股。

上 / 下一篇新聞

多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知
多家博企傳關中介貴賓廳 博監局：未收正式通知
內地「放水」等利好 內房股債急彈
內地「放水」等利好 內房股債急彈
大摩：中國經濟對全球重要性大不如前
大摩：中國經濟對全球重要性大不如前
人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」
人行旗下媒體︰近日降準體現政策「以我為主」
微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元
微博一手中籤率逾47% 暗盤每手最多蝕336元
翠華餐廳前總部分店周日結業 全港餘12間 或集中發展「堅信號」
翠華餐廳前總部分店周日結業 全港餘12間 或集中發展「堅信號」
友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色
友邦李源祥：港宜維持獨特門戶角色
11月全國乘用車零售跌12%
11月全國乘用車零售跌12%
中原銀行285億人幣併河南3內銀
中原銀行285億人幣併河南3內銀
中國上月出口增22% 續創新高
中國上月出口增22% 續創新高
證監會上季盈餘跌25%至1.5億元
證監會上季盈餘跌25%至1.5億元
中交建引3投資者債轉股 增資38億
中交建引3投資者債轉股 增資38億
WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減
WeLab擬明年重啟上市 收購印尼銀行後起動 料港虛銀虧損將減
羚邦︰短期內再有收購 今年收入料雙位數升幅
羚邦︰短期內再有收購 今年收入料雙位數升幅
康宏前執董詐騙罪成囚7月 高院准保釋等候上訴
康宏前執董詐騙罪成囚7月 高院准保釋等候上訴
禤惠儀加入渣打集團管理團隊
禤惠儀加入渣打集團管理團隊
英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億
英特爾擬拆自動駕駛上市 Mobileye估值或逾3900億
美股連彈兩日 道指初段再升500點
美股連彈兩日 道指初段再升500點
美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」
美1.75萬億法案資助電動車 馬斯克批「無必要」
劉思明：房企融資改善利建築需求 中建材看俏
劉思明：房企融資改善利建築需求 中建材看俏
技術取勝：東航中線3.2元沽壓大
技術取勝：東航中線3.2元沽壓大
劉思明：科指升逾4% 阿里巴巴或挾淡倉
劉思明：科指升逾4% 阿里巴巴或挾淡倉
周顯：「大到不能倒」都是騙局
周顯：「大到不能倒」都是騙局
湯文亮：假如日本沒偷襲珍珠港
湯文亮：假如日本沒偷襲珍珠港
盧楚仁：滯脹國貨幣有貶值危機
盧楚仁：滯脹國貨幣有貶值危機
皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙
皓日周六首輪開售百伙 掀九龍混戰 HENLEY KOKO 兩盤共推售182伙
CAINE HILL示位今曝光 日內開價
CAINE HILL示位今曝光 日內開價
土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬
土瓜灣「四合一」項目收31意向書 最高估值69億 每呎樓面地價1.3萬
萊坊料明年賣地收入跌一半
萊坊料明年賣地收入跌一半
時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電
時代廣場英皇戲院明開業 首備無線充電
南昌一號2房710萬沽 4年實蝕近10萬
南昌一號2房710萬沽 4年實蝕近10萬
摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產
摩根資產管理許長泰：明年增持亞洲減持歐美資產