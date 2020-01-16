空軍暫撤科指急彈 港股漲634點 24000關前遇阻 未脫一浪低於一浪走勢

明報記者

早前環球市場恐慌源於Omicron，但最新的說法是其殺傷力較低，道指周一急漲逾600點，昨晚早段仍升，截至晚上11時，恒指夜期報24,095點，高水111點。

恒指夜期高水111點 阿里ADR跌2%

阿里巴巴ADR昨晚開市早段續升2%，但較港股收市跌逾2%。阿里港股昨大升12.25%至126.5元，是在港上市以來最大單日升幅，成交額102.15億元。早前該股連日破底，「空軍」肆虐，周一的沽空股數更達到逾3800萬股的新高，但昨日急減近半至近2000萬股（見圖1），沽空比率回落至24%，沽空金額亦由周一的42.88億元，大減四成至24.7億元。

隔晚美國上市的中概股大幅反彈，加上人行在周一收市後降準，中央政治局會議又沒有提到「房住不炒」，憧憬政策轉向，中資股昨日全線漲，恒指收報23,983點，升634點，2.72%的升幅冠絕亞太區，國指及科指更分別升3.05%及4.21%。恒指昨日雖然上試二萬四，但即使能突破，亦僅為上一輪跌幅（今年10月）的低位（見圖2），暫難擺脫一浪低於一浪的形勢。

第二上市科技股急漲 金融股做好

降準效應下，內地A股仍然反覆，上證綜指曾倒跌，收市僅升0.2%，深成指更跌0.4%。上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，釋放流動性或可提振市場信心， 卻不能寄望過高。歷史上，內地市場只是對首次降準反應正面。前車可鑑，由降準而拼發出來的樂觀情緒或屬短暫。

除阿里外，多隻第二上市的科技股急漲，汽車之家（2518）急彈逾12%，百度（9888）及攜程（9961）亦急升逾9%，網易（9999）升5.8%。其他科技股受惠，美團（3690）及騰訊（0700）分別升5.8%及3.6%。日前有沽壓的金融股亦見做好，中國平安（2318）升逾3%，友邦（1299）及匯控（0005）升逾1%。

分析：明年中國股市勝美股

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，參考過去多次金融危機及去年疫情最差時，恒指市帳率跌至1倍水平見底，現時港股已低於1倍，進一步下跌空間不多，但中概股短期仍有沽壓。他預期明年中國股市表現將優於美股。