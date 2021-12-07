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明興水務相關人士放售灣仔地盤 市值3.5億

【明報專訊】除舖位市場錄得罕有放售外，亦有業主放售市區重建地盤，其中明興水務（0402）或相關人士，最新以招標形式放售灣仔皇后大道東72至76號商住重建地盤，項目市值逾3.5億元。

第一太平戴維斯指，上述地盤，將於下月13日截標。資料顯示，由明興水務或相關人士於去年4月以2.53億元購入，連同三成辣稅在內，總成本近3.3億元，而據悉項目現時市值逾3.5億元。

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，項目佔地約2114方呎，現有建築面積約12,201方呎，物業為乙類地盤，可重建地積比高達10倍，現狀為一幢10層高商住樓宇，地下為商舖，1樓至3樓為辦公室，4樓至9樓為住宅。

鄧成波家族太極大樓批強拍 底價逾8億

另資料顯示，鄧成波家族持有大部分業權的尖沙嘴柯士甸道132至134號太極大樓，現為一幢樓齡55年的12層商住物業，地下為商舖，1樓為寫字樓，2樓至11樓為住宅，項目獲土地審裁處批出強制拍賣，底價8.123億元，較2019年5月申請強拍時市場估值約5.34億元高出約52%。物業佔地約5441方呎，若以地積比率12倍發展成1幢21層高商廈，總樓面約6.53萬方呎，每方呎樓面地價即約1.24萬元。

相關字詞﹕全幢放售 強拍 太極大樓 鄧成波家族 皇后大道東72至76號 明興水務

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