經濟

香港地產

羅素街地舖叫價近4億 57年升3877倍

【明報專訊】市場憧憬通關後內地旅客重臨，吸引業主趁機放售旗下物業，其中主要由大業主持有的銅鑼灣羅素街正對時代廣場一段，錄得近年罕有地舖放售個案，打破該地段近年只租不賣的局面，其中一個面積約800方呎的羅素街28號地舖，以3.8億元放售，較57年前購入價高出3877倍。

打破近年該地段只租不賣局面

羅素街正對時代廣場一段，屬銅鑼灣人流最旺、身價最高的一段，該地段主要由數個發展商及大業主持有作長線收租，故過往買賣放盤一直罕有，中原（工商舖）商舖租賃部高級分區營業董事黃新宇表示，羅素街28號地下舖位，面積約800方呎，最新以約3.8億元放售，呎價即約47.5萬元。

資料顯示，原業主1964年以9.8萬元購入，及後曾內部轉讓，持貨57年，現放售價較當年購入價高出3877倍。物業2014年零售高峰期，曾獲知名護膚品牌以每月逾140萬元租用，而現時則由連鎖口罩店短期租用，月租約12.5萬元，較高峰期大跌逾九成。物業將以交吉形式放售。

口罩店月租僅12.5萬 低高峰價九成

事實上，羅素街昔日亦被稱為全球最貴舖租地段，不過在疫情下，多家名店離場，英國名店Burberry租用近10年的金朝陽中心地下至2樓複式舖，市傳明年滿約後遷出。

外資基金2.8億放售牛頭角道3萬呎舖

另一方面，高力資本市場及投資服務部董事楊誠峰表示，由外資基金持有的九龍灣牛頭角道利基大廈地下全層、S座1樓及2樓全層、C及D座1樓及2樓寫字樓D、E、F室，總實用面積約3萬方呎，現叫價約2.8億元放售，呎價約9333元。業主2016年以買殼形式購入，當時市傳作價約2.4億元，現放售價較5年前高16%。

永亨銀行5000萬沽沙嘴道舖

此外，永亨銀行持有的荃灣沙嘴道345及347號華興樓地下舖，建築面積約2354方呎，新近以約5000萬元易手，呎價約2.12萬元，新買家為椰林閣集團或相關人士。資料顯示，永亨銀行分別於1978年5月及2007年9月，以90萬元及1220萬元購入345號及347號地舖，總購入價即約1310萬元，現帳面獲利3690萬元或約2.8倍。

相關字詞﹕舖位成交 永亨銀行 利基大廈 舖位放售 羅素街

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