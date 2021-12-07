經濟

香港地產

皓日3日暫收逾千票 超額9倍

【明報專訊】本月焦點新盤之一，恒隆地產（0101）九龍灣牛頭角道新盤皓日，上周五（12月3日）公布折實均呎21,548元首推100伙、以1房入場費688.8萬元作招徠後，恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣表示，項目過去3日已累收逾千票，以首張價單100伙計，超額認購9倍，當中有四成準買家心儀1房戶、五成欲購2房，另一成欲購3房戶。彭指，項目短期內公布銷售安排，料周末開售，按市場反應再考慮加推部署。

維港滙II維港1號周五推售353伙

信置（0083）及會德豐地產等的西南九龍長沙灣維港滙II，昨上載2號價單，涉及53伙，首度推出開放式戶。單位實用面積278方呎至807方呎，維持最高19%樓價折扣，折實價663.2萬至2,190.2萬元，折實實呎23,260元至27,572元。入場單位為3B座10樓G室，實用面積278方呎、開放式戶，折實價約663.2萬元，折實實呎23,857元。項目同日上載銷售安排，將於本周五（10日）推售136伙，其中價單開售77伙，招標則佔59伙。

至於中海外（0688）啟德維港1號，亦落實同日開售217伙，包括217伙以價單發售，及16伙招標。項目上周四（2日）上載第6號價單，涉173伙，維持最高13.5%直減折扣，折實均呎2.55萬元，1房折實入場費753萬元，個別單位加價約3%。

市場不乏公司客支付辣稅入市。嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山1座5樓A室，實用面積1760方呎、屬3房3套間隔，上月以8712萬元連1個車位成交、實呎4.95萬元，買家以海外註冊公司作登記，需付樓價三成辣稅，涉及2613.6萬元。

緹山滿名山錄公司客付辣稅入市個案

另外，嘉里同系屯門滿名山名庭H3號洋房，實用面積2815方呎，上月亦以8445萬元連兩個車位招標售出，實呎3萬元。買家同樣以公司名義入市、董事亦持香港身分證，涉及2533.5萬元稅款。上述兩宗成交，合共涉及5147.1萬元辣稅。

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