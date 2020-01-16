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上月待批預售破1.6萬伙 3年新高 新增三盤申預售共1476伙 信置錦上路站1A涉714伙

【明報專訊】隨着本地疫情進一步穩定下來，今年新盤市場交投暢旺，發展商亦加快將手上項目申請預售。地政總署公布，上月共有3個樓花項目新申請預售，涉及1476伙，其中信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）港鐵錦上路站項目第1A期佔近半，涉715伙。值得留意，由於提供逾千伙的新地（0016）元朗站The YOHO Hub B期仍待批預售，令整體累積待批樓花單位多達16,011伙，創逾3年來按月新高。

明報記者 陳寶恩、容婌維

上月共有3個預售樓花新申請，涉及1476伙。其中最大規模是港鐵錦上路站項目第1A期，是錦上路站項目首個申請預售的期數，項目由信置等於2017年以83.3億投得，當時每方呎樓面地價6735元。項目第1期共提供約2200伙，現時申請預售的第1A期，涉及715伙，預計2024年6月底落成，樓花期長約31個月。

按月待批預售單位增1476伙

此外，啟德跑道地再有新盤申預售，中海外、恒地（0012）及會德豐地產2019年3月以98.9億元投得承豐道19號第1期，每方呎樓面地價13,702元。項目提供361伙，樓花期長約29個月。另外，新地及長實（1113）合作的屯門小秀第1期項目（青山公路大欖段170號）亦申請預售，提供400伙，樓花期長約28個月。項目2019年1月完成約17.3億元補地價，每方呎樓面補地價約4990元。

計及上述3個新盤新增的預售申請，以及扣除世茂（0813）延坪道9號項目減少4伙至332伙，現時市場共有30個住宅項目待批預售，共涉16,011伙，比10月時14,662伙再多1476伙，亦為2018年8月共16,810伙後、待批預售伙數逾3年按月新高。另外，仍待批預售的恒地夥市建局發展的長沙灣青山道233號項目，已命名為映築，提供337伙，預計2023年6月落成。

發展商加快申請預售增推盤主導權

上月共批出兩項目預售，包括信置、已上載樓書的上環ONE CENTRAL PLACE，以及嘉源發展大嶼山長沙洋房項目嵐玥。翻查資料，嵐玥提供2幢洋房，屬雅居樂（3383）副主席陳卓賢長子陳思銘的私人投資項目，於2017年以2.1億元投得該地，每方呎樓面地價接近2萬元，創離島地皮每呎樓面地價新高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，政府審批進度較慢，加上發展商近期亦積極入紙申請預售樓花，令待批預售單位持續增加。他認為，市場資金充裕及有實際住屋剛性需求，足以消化上述約1.6萬伙，預計對樓價不會有太大影響。美聯首席分析師劉嘉輝指，發展商希望早日掌握推盤主導權，故積極將旗下項目申請預售，以便日後推盤部署更具彈性。

相關字詞﹕小秀村 會德豐 恒地 中海外 嘉華 信置 承豐道19號 錦上路站1期 錦上路站上蓋項目第1A期 預售樓花同意書

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