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經濟
2021年12月7日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
人行降準0.5百分點 放水1.2萬億 規模超上次 分析︰維護內房產業鏈融資
政治局會議未提「房住不炒」
美股反彈 夜期高水200點
恒大設風險化解委員會 3國企入局
花樣年爆煲 主席認對政策解讀不足
港產AI獨角獸商湯今起招股 入場費4030元 券商料反應難大熱
中電33.8億購遠展啟德寫字樓項目
一田料聖誕新年營業額升逾5%
港銀行1個月拆息連升6日破0.2厘
郭曉亭辭佳兆業美好董事副主席
世茂折讓近一成 配股籌11.8億
阿里徐宏任首席財務官 分設中外電商板塊 冀把握兩地發展機會
齊合環保CEO被停職 大股東提罷免議案
吉利首11月汽車銷售117萬輛 料難達全年目標
渣打推可持續發展儲蓄戶口 人幣利息最高2.88厘
細價股WAC委任前亞姐梁雪瑤出任執董
Omicron憂慮減 美股急升 道指早段升逾650點 科技股偏軟
沙特阿美加價 國際油價漲3%
涉無披露太陽能板缺陷 特斯拉跌3%
張兆聰：沽壓沉重 科技股不急於撈底
曾國平：鮑威爾的短話長說
劉宇亮：人行降準 帶來積極信號
薛偉傑：固態電池效能佳 或成車企未來發展方向
技術取勝：港交所或430至470元上落
何民傑：一地多用 重現龍城風貌
劉思明：買內地A股ETF勝追券商股
周顯：內房老闆信心爆棚 不打防守？
湯文亮：比特幣可升自可跌
上月待批預售破1.6萬伙 3年新高 新增三盤申預售共1476伙 信置錦上路站1A涉714伙
皓日3日暫收逾千票 超額9倍
羅素街地舖叫價近4億 57年升3877倍
明興水務相關人士放售灣仔地盤 市值3.5億
YOHO Midtown 1房 778萬破頂價易手
湯文亮：比特幣可升自可跌
【明報專訊】上星期比特幣曾經大跌接近四成，由68,000美元下跌至42,000美元。有老友知我沒有買比特幣，但認為旁觀者清，所以問我比特幣點解會大跌。
相關字詞﹕
敢說反話
財經專欄
湯文亮
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