經濟
薛偉傑 科技觀潮

投資策略

薛偉傑：固態電池效能佳 或成車企未來發展方向

【明報專訊】鋰電池由1991年開始商業化之後，先後攻下了手機、手提電腦等電子產品以至新能源汽車的市場。不過，很多汽車業人士認為，受傳統設計所限，現時鋰電池的能量密度、充電速度，甚或安全性都可能已接近見頂，未來難以再大幅提升。電動車行業要進一步發展，鋰電池就必須轉向固態電池的方向發展。

今年1月份，蔚來在「NIO DAY」上，發表了一款研發中的新車ET7的資料。其中，最引人注目的是，蔚來聲稱，ET7將會配備容量高達150kWh的新款固態電池，續航力超過1000公里，預計在2022年第四季就可以推出。一時間，這消息令汽車迷為之震動，更令到全球各大車廠不甘後人，紛紛透露它們在固態電池方面的佈局。

蔚來ET7採固態電池 號稱航程逾千公里

先解釋一下傳統鋰電池的缺點。傳統鋰電池主要是由正極材料、負極材料、非水性的液態電解質組成，但為了避免正負極之間短路，還需要加入隔膜。因此，要提升傳統鋰電池的能量密度，會面對一定的掣肘，尤其是體積能量密度。

此外，這些電解液為有機液體，在高溫下有燃燒或爆炸的風險。另一方面，在低溫時，這些電解液又容易凍結，令電動車的續航力大幅「縮水」。

但固態電池卻不同。固態電池乃使用固體的電解質，取代以往鋰電池的電解液。由於固態電解質和液態電解質的分別，加上固態電池毋須加入隔膜，所以其體積能量密度和重量能量密度都比現時的鋰電池優勝，充電速度也比較高。

一般相信，固態電池的體積能量密度至少可以比現時的鋰電池高出一倍或以上。至於充電時間，亦可能只是現時的鋰電池的一半，甚或三分之一。因此，將來配備固態電池的電動車，很多都可以達到1000公里或以上的續航力。

此外，固態電池亦沒有高溫下易燃或爆炸、低溫下容量大幅縮水的問題。可以說，基本上全部解決了現時電動車行業遇到的困難。

仍面對眾多技術成本問題 2025至2030年才可落地

既然固態電池這麼多優點，讀者可能會問，那為什麼遲遲不投產呢？

有業內人士表示，固態電池要真正商業化，仍需克服多個難題，包括：固體電解質和電極間界面的阻抗大，界面相容性較差；在充放電過程中，各材料的體積膨脹和收縮，容易導致界面分離；仍有待研發出與固體電解質最匹配的正負極材料；以及現階段的製造成本太高。

業內有些估計認為，由於技術尚未成熟，若現時生產全固態電池，成本會比目前的鋰電池高4倍以上，市場會難以接受。

歐、美、日本等大車廠和業內人士大多估計，配備全固態電池的電動車，至少要到2025年才能夠商業化投產，甚至可能要2028年至2030年才能夠投產。

在此之前，有些電動車廠可能會選擇中間落墨，先採用減少電解液使用量的半固態電池作為過渡。不少業者亦估計，蔚來聲稱可以在2022年第四季投產的ET7，其實也只是配備半固態電池。現時，這些半固態電池的每Wh成本超過1元人民幣，而液態電解質鋰電池（以三元鋰電池為主）的每Wh成本則大約是0.7至0.8元人民幣。兩者的成本差距已不算太大。

半固態電池料可主導過渡期

中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高亦預測，2025年將會出現第一代全固態電池，但其能量密度只會和半固態電池相若，不會高出很多。在2030年之前，半固態電池仍然會主導電動車市場。

要到2030年後，才會出現採用新型正負極材料的第二代全固態電池，其重量能量密度可以提升至500Wh/kg。而2035年之後，則會出現和傳統鋰電池差別較大的其他固態電池，包括：鉀、鎂、鋰─硫、金屬空氣電池等。到2050年，液態電解質鋰電池佔電動車市場的比例有可能減少到大約20%。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

上 / 下一篇新聞

人行降準0.5百分點 放水1.2萬億 規模超上次 分析︰維護內房產業鏈融資
人行降準0.5百分點 放水1.2萬億 規模超上次 分析︰維護內房產業鏈融資
政治局會議未提「房住不炒」
政治局會議未提「房住不炒」
美股反彈 夜期高水200點
美股反彈 夜期高水200點
恒大設風險化解委員會 3國企入局
恒大設風險化解委員會 3國企入局
花樣年爆煲 主席認對政策解讀不足
花樣年爆煲 主席認對政策解讀不足
港產AI獨角獸商湯今起招股 入場費4030元 券商料反應難大熱
港產AI獨角獸商湯今起招股 入場費4030元 券商料反應難大熱
中電33.8億購遠展啟德寫字樓項目
中電33.8億購遠展啟德寫字樓項目
一田料聖誕新年營業額升逾5%
一田料聖誕新年營業額升逾5%
港銀行1個月拆息連升6日破0.2厘
港銀行1個月拆息連升6日破0.2厘
郭曉亭辭佳兆業美好董事副主席
郭曉亭辭佳兆業美好董事副主席
世茂折讓近一成 配股籌11.8億
世茂折讓近一成 配股籌11.8億
阿里徐宏任首席財務官 分設中外電商板塊 冀把握兩地發展機會
阿里徐宏任首席財務官 分設中外電商板塊 冀把握兩地發展機會
齊合環保CEO被停職 大股東提罷免議案
齊合環保CEO被停職 大股東提罷免議案
吉利首11月汽車銷售117萬輛 料難達全年目標
吉利首11月汽車銷售117萬輛 料難達全年目標
渣打推可持續發展儲蓄戶口 人幣利息最高2.88厘
渣打推可持續發展儲蓄戶口 人幣利息最高2.88厘
細價股WAC委任前亞姐梁雪瑤出任執董
細價股WAC委任前亞姐梁雪瑤出任執董
Omicron憂慮減 美股急升 道指早段升逾650點 科技股偏軟
Omicron憂慮減 美股急升 道指早段升逾650點 科技股偏軟
沙特阿美加價 國際油價漲3%
沙特阿美加價 國際油價漲3%
涉無披露太陽能板缺陷 特斯拉跌3%
涉無披露太陽能板缺陷 特斯拉跌3%
張兆聰：沽壓沉重 科技股不急於撈底
張兆聰：沽壓沉重 科技股不急於撈底
曾國平：鮑威爾的短話長說
曾國平：鮑威爾的短話長說
劉宇亮：人行降準 帶來積極信號
劉宇亮：人行降準 帶來積極信號
技術取勝：港交所或430至470元上落
技術取勝：港交所或430至470元上落
何民傑：一地多用 重現龍城風貌
何民傑：一地多用 重現龍城風貌
劉思明：買內地A股ETF勝追券商股
劉思明：買內地A股ETF勝追券商股
周顯：內房老闆信心爆棚 不打防守？
周顯：內房老闆信心爆棚 不打防守？
湯文亮：比特幣可升自可跌
湯文亮：比特幣可升自可跌
上月待批預售破1.6萬伙 3年新高 新增三盤申預售共1476伙 信置錦上路站1A涉714伙
上月待批預售破1.6萬伙 3年新高 新增三盤申預售共1476伙 信置錦上路站1A涉714伙
皓日3日暫收逾千票 超額9倍
皓日3日暫收逾千票 超額9倍
羅素街地舖叫價近4億 57年升3877倍
羅素街地舖叫價近4億 57年升3877倍
明興水務相關人士放售灣仔地盤 市值3.5億
明興水務相關人士放售灣仔地盤 市值3.5億
YOHO Midtown 1房 778萬破頂價易手
YOHO Midtown 1房 778萬破頂價易手