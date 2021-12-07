經濟
曾國平 財經論語

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曾國平：鮑威爾的短話長說

【明報專訊】最近的經濟大新聞，莫過於聯儲局主席鮑威爾和財長耶倫，先後都指出「短暫」不再是現時通脹的適當形容詞。

鮑威爾的答案原文，其實比傳媒報道的要「深奧」得多。

承認通脹達2% 跟疫前大不同

話說上月底鮑威爾在眾議院作例行發言後，有議員擔心通脹比聯儲局預期的持久，問主席有何看法，鮑威爾就花了相當時間，欲言又止的給了一個接近一分鐘長的答案。

''First of all, the test that we've articulated, I think clearly has been met now. You're absolutely right, inflation has run well above 2% for long enough that if you look back a few years inflation averages 2%. It was not the case going into this episode—it had been many years since we had inflation at 2%.''

鮑威爾提到的test，指的是在聯儲局現時的政策框架之下，追求的是平均通脹2%。如有一段時間通脹過低，就要有一段時間過高去補救，這樣平均才能回到正軌。鮑威爾說了很多個字，承認的是過去幾年的通脹明顯已達2%，跟疫情前情况大為不同。

真正考驗耐性和理解能力的是餘下的答案。

''So, I think the word 'transitory' has different meanings to different people. To many, it carries a sense of 'short-lived'. We tend to use it to mean that it won't leave a permanent mark in the form of higher inflation. I think it's probably a good time to retire that word and try to explain more clearly what we mean.''

這段文字，跟大部分傳媒「短暫不再」的解讀頗有分別。首先，對常人來說，英文short-lived跟transitory的意思都是短暫，只是後者由於音節較多，聽起來好像有深度一點而已。鮑威爾非常人可以理解的意思，是transitory的通脹既可短暫，也可維持相當長的時間，因為關鍵不在於時間長短，而在通脹會不會留下長期烙印（permanent mark），是有其計量經濟學專門定義的。

淺白解釋儲局政策 比控制通脹更難

鮑威爾說的retire that word，意思並不像上世紀列根tear down that wall的簡單直接。他沒有否認現時的高通脹是transitory，只是說transitory一字有歧義，雖然超過2%的通脹已維持了好幾季，時間意義上不是短暫，但鮑威爾似乎仍相信高通脹終會消失，亦即符合計量意義上的短暫。所謂的「終會」，會否比鮑威爾的任期甚至預期壽命要長？複雜的假設性問題，以鮑威爾的造詣，大概又可以多花一分鐘時間，再跟議員遊覽花園。

令人憂慮的是以上的語意分析咬文嚼字，雖然已盡量簡化，對常人來說還是有點難消化，大概只有經濟學者等知道鮑威爾的葫蘆在賣什麼藥。要explain more clearly what we mean，用淺白文字跟常人解釋聯儲局日益複雜的政策，應該比控制通脹本身還要困難。傳媒報道跟事實有落差的情况，只會愈趨常見。貨幣政策不知所云，誠非好事！

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]

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