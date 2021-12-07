涉無披露太陽能板缺陷 特斯拉跌3%

美證監會展開調查

此前已有傳聞稱，特斯拉的太陽能系統可能導致火災，今次是SEC首次為此展開調查。路透報道指，特斯拉前質量經理亨克斯（Steven Henkes）於2019年舉報特斯拉的太陽能系統，指特斯拉及其在2016年收購的SolarCity， 沒有在收購前或收購後，向股東披露用戶的受傷風險、以及火災等責任問題。亨克斯後來以《信息自由法案》（Freedom of Information Act）賦予的權力，要求SEC 披露對特斯拉的調查。SEC向亨克斯回應稱，已跟執法部門的工作人員確認，對特斯拉的調查仍在進行。不過SEC表示，此回應不應被視為特斯拉已發生違法行為。

特斯拉告訴消費者，需對太陽能板系統做維護工作，以避免可能出現的系統關閉故障。不過亨克斯說，特斯拉未有警告火災風險，也沒有提供臨時關閉機制，以降低事故風險。亨克斯於去年8月被特斯拉解僱。他聲稱特斯拉解僱他，是為了報復其提出的安全問題。

沃爾瑪（美：WMT）在2019年曾向特斯拉提出訴訟，指控其太陽能系統導致7宗店舖火災。特斯拉否認指控，雙方最終和解。

（綜合報道）

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