經濟

阿里徐宏任首席財務官 分設中外電商板塊 冀把握兩地發展機會

【明報專訊】阿里巴巴（9988）再有高層人事調動，任職15年的武衛將交棒首席財務官之位予「二把手」徐宏，明年4月1日起生效。阿里主席兼首席執行官張勇同日發內部信，宣布集團將升級「多元化治理」體系，調整業務架構設立「中國電商」及「海外電商」兩個板塊，分別由創辦人團隊之一的戴珊和蔣凡主管；上述兩個變動則由明年起生效。

明報記者 蔡穎霖

自螞蟻集團去年底上市暫緩後，阿里不斷受內地監管部門關注，近期股價更持續下滑，昨天收報112.7元見上市新低，跌幅5.61%。張勇昨日於信中亦寄語「各位阿里人，讓我們一起做好自己，風雨同行！」

幾年前已籌劃接班人

張勇：為保證阿里長遠持久地跑下去

公告指出，徐宏由2018年7月加入阿里，一年後成為副首席財務官至今；此前則於1996年加入普華永道（PWC），並曾擔任合伙人11年。卸任首席財務官之位後，武衛將繼續為阿里合伙人及集團董事會執行董事。張勇於內部信表揚武衛對集團的貢獻，並透露幾年前已開始共同籌劃首席財務官接班人計劃，現時交接班條件已經成熟，形容「管理層的接力是為了保證阿里長遠持久地跑下去」。

戰略調整可提升整體效率

張勇內部信又提到，集團發展戰略將由2015年設立的「中台戰略」改為「多元化治理」。他解釋稱，內需及國際化均是阿里的重要戰略，調整乃基於集團持續加強決策及行動力，提升整體效率的考慮，在面對愈來愈激烈的競爭之餘，也可以抓緊中國內地及海外市場機遇所做的安排。

根據內部信，戴珊作為產業電商事業群和社區電商事業群總裁，將代表集團分管大淘寶（包括淘寶、天貓、阿里媽媽）、B2C零售事業群、淘菜菜、淘特和1688等業務，組合成「中國電商」板塊；至於原來任淘寶總裁兼天貓總裁的蔣凡，則改為分管全球速賣通和國際貿易（ICBU） 兩個海外業務，以及Lazada等多家海外子公司。

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