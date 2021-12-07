經濟

一田料聖誕新年營業額升逾5%

【明報專訊】聖誕將至，迎來傳統的銷售旺季，一田百貨行政總裁黃思麗表示，預期聖誕新年整體營業額較往年升5%至8%，主要因為去年同期的基數不低， 隨着一田上半年先有西環店擴張工程完成，和下半年再有大埔超市及荃灣百貨翻新工程後重新投入服務，加上多個主題及節日展場，相信能進一步帶動消費，對聖誕黃金檔期銷情有信心，並對明年營業額及整體零售市場發展持審慎樂觀的態度。

對明年零售市場審慎樂觀

回顧今年全年業績表現，黃思麗表示，本港疫情逐漸回穩，加上政府推出電子消費券刺激消費，市民對購買百貨意欲較去年上升，百貨業務回穩，較去年微升，另由於限聚令放寬，市民在家煮食减少，超市業務則跌12%，但仍較2019年升19%。黃思麗稱，今年一田購物優惠日首日升勢強，但後段放緩，市民消費較手緊，整體生意較去年持平。對於中港通關消息，黃思麗表示，通關確實能帶動市場消費氣氛，但由於初期規模較細，和主要針對商務人士來往，百貨超市業務不會即時受惠。

明年再擴版圖 計劃增3分店

黃思麗預告，明年一田將再擴大版圖，計劃新增3間分店，當中一間為最快明年將於天水圍開設第二間「YATA KONBINI」分店，是以「超市+便利店」概念營運，新店將首次坐落於天水圍樓盤Wetland商場，佔地約3800呎，預計將於明年上半年開幕。黃思麗又稱，將日式生活百貨的購物體驗擴展到天水圍區，是配合集團未來整體發展策略，增加覆蓋率。

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