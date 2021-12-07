中電33.8億購遠展啟德寫字樓項目

擬作未來新總部

遠展指出，中電一方要求對執行附加設計造成的額外成本，以及對現有辦公室部分設計的更改等，加入至最終交易代價，作為完成後調整的部分項目。今次交易，中電將會以分期形式支付代價。遠展表示，其今次出售項目，將變現該地塊及該發展項目之價值，所得收益得以變現及資本可循環投資，及增加流動資金及減少資產負債淨額。出售所得，將用作一般營運資金。

中電將以分期形式支付代價

遠展預期，出售啟德寫字樓會確認公平值收益約5億元，此前同一項目的公平值收益4.38億元，則早於2019年度報表內所以反映。今次其出售的寫字樓部分，截至9明月底止，帳面值為12.93億元。

遠展近年在港主力發展住宅及酒店項目，近年才於啟德體育園附近投得商業用地，興建寫字樓及酒店物業，目前有關項目正興建中。中電方面，則未見在官網及公告內披露有關交易詳情。