港產AI獨角獸商湯今起招股 入場費4030元 券商料反應難大熱

明報記者 葉翠

商湯招股價介乎3.85元至3.99元，擬發售15億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多59.85億元，每手1000股一手入場費4030.21元，招股將於周五（10日）中午截止，本月17日掛牌上市，聯席保薦人為中金、海通國際及匯豐。

最多集資60億 低市傳規模

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，暫無散戶提早認購，指普遍投資者對市况無信心，仍保持觀望態度。輝立證券企業融資副經理陳英傑亦表示，雖然提早認購暫有1.6億元，惟在中概股受壓等不利因素下，對該股認購反應傾向保守。

商湯執行董事及董事會秘書徐冰昨日表示，未來人們會花更多時間在汽車內消費、工作或娛樂，智能汽車可結合其他業務領域形成協同效應。此外，由於「元宇宙」概念興起，人工智能作為其基礎設備，可扮演與物理世界的「連接者」角色，亦有助降低應用開發成本，預計未來市場會對智慧生活有很大需求。

雍禾傳錄近160倍超購

另「植髮股」雍禾醫療（2279）昨截止招股，是近期罕有反應較佳新股之一，據市場消息稱，雍禾公開發售獲逾8.1萬人認購，錄近160倍超額認購，以該股公開發售部分集資額約1.49億元計，相當於凍資逾230億元。至於仍在招股的新股，中國移動遊戲開發商及發行商青瓷遊戲（6633）昨起招股，招股價介乎11.2元至14元，擬合共發售8500萬股，當中九成為國際配售，一成公開發售，集資最多11.9億元，每手500股，一手入場費7070.54元，招股將於周四（9日）中午截止，本月16日在港交所（0388）掛牌上市，聯席保薦人為中金及中信證券。另綜合9家券商數據，青瓷遊戲首日孖展額為8.7億元，超額認購6.3倍，當中華盛借出4.45億元，輝立借出3.5億元，富途借出6700萬。其他新股方面，順豐同城（9699）孖展額為5.49億元，超購1.33倍，德商產投（2270）及康耐特光學（2276）均未獲足額認購。