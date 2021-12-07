經濟

恒大設風險化解委員會 3國企入局

【明報專訊】中國恒大（3333）上周五首認可能違約，雖然多個官方機構出口重申恒大只是「個案風險」，但仍拖累股價昨日急瀉兩成；不過，恒大昨晚宣布成立「風險化解委員會」，成員包括廣州兩大國企越秀集團及粵海控股高層，以及專門處理不良資產的中國信達，意味政府或正式介入協助恒大重組。

越秀粵海信達高層為委員

根據公告，風險化解委員會由7人組成，當中恒大代表包括將出任委員會主席的許家印及財務總監潘大榮，聯席主席為粵海控股副總經理劉志鴻，其他委員包括信達資產管理副總裁趙立民、越秀集團首席資本運營官李鋒、國信證券合規總監陳勇及北京市中倫律師事務所合伙人郝瀚。

恒大表示，委員會將積極在集團未來風險化解事項中發揮重要作用，以及利用其豐富經驗及其能調動的廣泛資源，有利於集團更順利解決目前面臨的各項困難。

彭博昨日報道則稱，恒大計劃重組所有離岸公募債券和私募債務，當中在2022年至2023年至少有約50億美元（390億港元）高收益信託產品到期。報道引述消息指，信託公司已開始為恒大違約後造成的一連串損失做準備，當中中信信託、中國對外經濟貿易信託及國民信託近日已向客戶發出風險提示，表示恒大信託產品或無法按期付息，公司會採取法律行動保障投資者。

彭博：恒大擬重組所有離岸債券

另外至少5間信託公司於上周末召開緊急會議，商討如何處理與投資者的潛在糾紛。

雖然監管機構已見「鬆手」迹象，但摩通發表報告，指除官方「出口術」外，內房復蘇更須市場回暖和資金回籠，落實放寬政策如放寬預售資金等。該行稱，官媒所謂支持「合理發放房地產併購貸款」，是監管機構為國企或低風險內房提供空間，收購出現問題的內房資產。

監管放寬政策 摩通：確保軟着陸

摩通認為，恒大、奧園（3883）及佳兆業（1638）等違約已非奇事，相關債價亦已跌至30元以下，相信監管機構放寬政策並非要對這批公司伸出援手，而是確保「軟着陸」及交付情况，以維持社會穩定，因此不排除出現更多違約個案。該行又點名5間高風險內房，包括恒大、奧園、富力（2777）、融創中國（1918）及禹洲（1628），認為並不會受惠政策放寬。

相關字詞﹕許家印 中國信達 粵海控股 越秀集團 禹洲集團 富力地產 融創中國 中國恒大

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