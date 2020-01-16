美股反彈 夜期高水200點

中概股洗倉潮延續 阿里百度跌逾5%

美國中概股或面臨退市，上周的中概股洗倉潮延續至昨日港股，恒指昨收市跌417點或1.76%，報23,349點，科指收報5727點，跌3.34%，見歷史新低。領跌的是多隻第二上市科技股，阿里巴巴（9988）、百度（9888）均跌逾5%，前者連日見新低，昨日一度失守120元。較小型的攜程（9961）跌逾13%，萬國數據（9698）跌近9%。其他科技股亦跌，微盟（2013）跌逾8%，美團（3690）及騰訊（0700）均跌逾3%。

內媒報道，早前銀保監發出有關規限保險機構互聯網人身保險的通知後，多家保險公司暫停展開互聯網保險業務，眾安在綫（6060）昨再跌至52周低，收報24.8元，跌4.43%。

摩根士丹利預計中概股最快可能2024年在美國終止交易，該行對MSCI中國和互聯網板塊保持謹慎，上月中概股佔MSCI中國指數權重26%，由於這指數中的ADR存在相當大的風險敞口，這對投資者情緒和市場估值有負面影響。大摩又表示，樓市波動、宏觀增長放緩和監管重啟帶來的盈利阻力，以及潛在疫情再起，也是需注意的風險。

大摩料中概股2024年絕迹美國

不過，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，中國股票明年會擺脫頹勢，得益於互聯網板塊的監管擔憂減弱，估計MSCI中國指數將升13%。他相信經濟壓力下行以及鼓勵研發投資的必要，會使得明年施加給互聯網行業的監管措施有限，故建議超配互聯網、食品飲料和家電，低配銀行和基礎材料。