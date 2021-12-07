政治局會議未提「房住不炒」

房地產方面，據內媒統計，在過去5次會議，有4次提到「房住不炒」的定位，但今次沒有提及相關字眼，而是提到要推進保障住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

社科院：房地產過度放緩風險更大

另外，中國社會科學院昨發布經濟藍皮書，院長謝伏瞻在發布會上稱，要防範政策落實中的「共振效應」，一方面應繼續堅持「房住不炒」的基調；另一方面應按照市場化、法制化原則處置化解個別房企的風險事件。

謝伏瞻表示，當前部分房地產企業債務問題較突出，正處在應對和化解之中，需要引起重視的是近期房地產銷售和投資、土地出讓出現了放緩迹象，部分城市出現了房價下跌和購房的觀望情緒。他指出，房地產相關產業鏈條較長，在國民經濟中具有系統重要性，房地產市場一旦過度放緩，可能觸發更為複雜的風險傳導鏈條。

今年GDP料8% 製造業比重增

社科院預計，今年中國經濟增長8%，製造業在GDP中所佔比重有所提升；而考慮到全球疫情仍持續，預計明年中國經濟增長5.3%左右。藍皮書又預計，中國明年物價整體溫和上漲，PPI升幅下降，CPI升幅提高，PPI和CPI分別上漲5%和2.5%，兩者剪刀差明顯縮小。