經濟

政治局會議未提「房住不炒」

【明報專訊】新華社報道，中共中央政治局昨召開會議，分析研究2022年經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。會議要求，做好明年經濟工作，堅持以供給側結構改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟在合理區間運行，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

房地產方面，據內媒統計，在過去5次會議，有4次提到「房住不炒」的定位，但今次沒有提及相關字眼，而是提到要推進保障住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

社科院：房地產過度放緩風險更大

另外，中國社會科學院昨發布經濟藍皮書，院長謝伏瞻在發布會上稱，要防範政策落實中的「共振效應」，一方面應繼續堅持「房住不炒」的基調；另一方面應按照市場化、法制化原則處置化解個別房企的風險事件。

謝伏瞻表示，當前部分房地產企業債務問題較突出，正處在應對和化解之中，需要引起重視的是近期房地產銷售和投資、土地出讓出現了放緩迹象，部分城市出現了房價下跌和購房的觀望情緒。他指出，房地產相關產業鏈條較長，在國民經濟中具有系統重要性，房地產市場一旦過度放緩，可能觸發更為複雜的風險傳導鏈條。

今年GDP料8% 製造業比重增

社科院預計，今年中國經濟增長8%，製造業在GDP中所佔比重有所提升；而考慮到全球疫情仍持續，預計明年中國經濟增長5.3%左右。藍皮書又預計，中國明年物價整體溫和上漲，PPI升幅下降，CPI升幅提高，PPI和CPI分別上漲5%和2.5%，兩者剪刀差明顯縮小。

相關字詞﹕中國經濟 社科院

上 / 下一篇新聞

人行降準0.5百分點 放水1.2萬億 規模超上次 分析︰維護內房產業鏈融資
人行降準0.5百分點 放水1.2萬億 規模超上次 分析︰維護內房產業鏈融資
美股反彈 夜期高水200點
美股反彈 夜期高水200點
恒大設風險化解委員會 3國企入局
恒大設風險化解委員會 3國企入局
花樣年爆煲 主席認對政策解讀不足
花樣年爆煲 主席認對政策解讀不足
港產AI獨角獸商湯今起招股 入場費4030元 券商料反應難大熱
港產AI獨角獸商湯今起招股 入場費4030元 券商料反應難大熱
中電33.8億購遠展啟德寫字樓項目
中電33.8億購遠展啟德寫字樓項目
一田料聖誕新年營業額升逾5%
一田料聖誕新年營業額升逾5%
港銀行1個月拆息連升6日破0.2厘
港銀行1個月拆息連升6日破0.2厘
郭曉亭辭佳兆業美好董事副主席
郭曉亭辭佳兆業美好董事副主席
世茂折讓近一成 配股籌11.8億
世茂折讓近一成 配股籌11.8億
阿里徐宏任首席財務官 分設中外電商板塊 冀把握兩地發展機會
阿里徐宏任首席財務官 分設中外電商板塊 冀把握兩地發展機會
齊合環保CEO被停職 大股東提罷免議案
齊合環保CEO被停職 大股東提罷免議案
吉利首11月汽車銷售117萬輛 料難達全年目標
吉利首11月汽車銷售117萬輛 料難達全年目標
渣打推可持續發展儲蓄戶口 人幣利息最高2.88厘
渣打推可持續發展儲蓄戶口 人幣利息最高2.88厘
細價股WAC委任前亞姐梁雪瑤出任執董
細價股WAC委任前亞姐梁雪瑤出任執董
Omicron憂慮減 美股急升 道指早段升逾650點 科技股偏軟
Omicron憂慮減 美股急升 道指早段升逾650點 科技股偏軟
沙特阿美加價 國際油價漲3%
沙特阿美加價 國際油價漲3%
涉無披露太陽能板缺陷 特斯拉跌3%
涉無披露太陽能板缺陷 特斯拉跌3%
張兆聰：沽壓沉重 科技股不急於撈底
張兆聰：沽壓沉重 科技股不急於撈底
曾國平：鮑威爾的短話長說
曾國平：鮑威爾的短話長說
劉宇亮：人行降準 帶來積極信號
劉宇亮：人行降準 帶來積極信號
薛偉傑：固態電池效能佳 或成車企未來發展方向
薛偉傑：固態電池效能佳 或成車企未來發展方向
技術取勝：港交所或430至470元上落
技術取勝：港交所或430至470元上落
何民傑：一地多用 重現龍城風貌
何民傑：一地多用 重現龍城風貌
劉思明：買內地A股ETF勝追券商股
劉思明：買內地A股ETF勝追券商股
周顯：內房老闆信心爆棚 不打防守？
周顯：內房老闆信心爆棚 不打防守？
湯文亮：比特幣可升自可跌
湯文亮：比特幣可升自可跌
上月待批預售破1.6萬伙 3年新高 新增三盤申預售共1476伙 信置錦上路站1A涉714伙
上月待批預售破1.6萬伙 3年新高 新增三盤申預售共1476伙 信置錦上路站1A涉714伙
皓日3日暫收逾千票 超額9倍
皓日3日暫收逾千票 超額9倍
羅素街地舖叫價近4億 57年升3877倍
羅素街地舖叫價近4億 57年升3877倍
明興水務相關人士放售灣仔地盤 市值3.5億
明興水務相關人士放售灣仔地盤 市值3.5億
YOHO Midtown 1房 778萬破頂價易手
YOHO Midtown 1房 778萬破頂價易手