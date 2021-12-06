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香港地產

尚悅上月14宗 4個月最旺

【明報專訊】受北部都會區消息帶動，向來受上車客歡迎的元朗區屋苑，近期成交明顯增多。中原地產副區域營業經理王勤學表示，新地（0016）元朗站上蓋新盤The YOHO Hub推出前，不少買家偷步入市，區內上月共錄174宗二手成交，較10月回升27%，其中元朗上車屋苑之一的尚悅，上月錄得14宗成交，為4個月最旺，平均實呎14,484元，屋苑踏入本月亦已錄得首宗二手成交。

明報記者 陳寶恩

王勤學表示，尚悅本月首宗成交來自9座低層F室，實用面積354方呎，2房間隔，以528萬元沽出，實呎14915元，買家為上車客，憧憬北部都會區未來發展，決定擇居元朗。原業主2017年3月400萬元買入，持貨4年多，帳面獲利128萬元或32%。

天平邨未補價單位近4年升值6倍

此外，北部都會區效應下，新界北資助房屋樓價亦持續急升。中原地產分區營業經理洪文鋒表示，上水天平邨天明樓低層42室，實用面積349方呎，獲「白居二」客以198萬元承接，實呎5673元。原業主2018年以約28萬元、實呎802元未補價購入，持貨近4年，帳面獲利170萬元或約6倍。

「龍牀」辣稅盤 不足3年近平手離場

不過，市場連錄移民急讓單位個案，中原地產高級分行經理葉津榮表示，屯門「龍牀盤」菁雋高層20室，實用面積170方呎，開放式間隔，原業主因移民急讓，叫價350萬元，經上車客議價後，終減22萬元至328萬元成交，實呎19294元。原業主於2019年7月以289萬元一手買入，持貨僅2年多，帳面獲利39萬元或13%。原業主持貨不足3年轉手，需付10%額外印花稅，連同其他使費，料近平手離場。

第一城3房額印鬆綁貨3年蝕使費沽

此外，沙田第一城則錄近月罕見蝕讓個案，位於11座中層C室，實用484方呎，3房間隔，以775萬元易手，實呎16,012元，較同類市價約795萬元低約2.5%。原業主2018年10月750萬元買入，剛過3年額印期，帳面雖賺25萬元或3%，惟若扣除使費計後，料原業主或實蝕近20萬元或2.7%。

另外，有知名家族或相關人士出售旗下物業。新世界（0017）、市建局合作發展的尖沙嘴名鑄，其中一伙由新世界或相關人士持有的高層D室，實用面積586方呎、1房間隔，早前以2230萬元售出，實呎約3.8萬元。

資料顯示，名鑄2009年首度推出初期，新世界或相關人士連購項目多個單位，今次售出的高層D室，作價約1840萬元，持貨12年，帳面獲利390萬元或約21%。

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