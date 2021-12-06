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皇第 複式大宅走日系禪風

【明報專訊】以發展貴價豪宅為主的資本策略（0497），旗下渣甸山皇第坐落於傳統豪宅林立的白建時道。項目提供16伙分層大宅，最細單位實用面積由2846方呎起，逾半數單位為複式戶，備有3個三複式單位，最大面積達6867方呎，以頂級豪宅定位，最近開放的複式示範單位更洋溢日式禪風設計。 明報記者 陳寶恩

攝影 黃志東

渣甸山過去以低密度洋房為主，而位於白建時道47號的皇第，樓高22層，是該地段近年罕有高座豪宅，每層只設有1至2個單位，加上升降機採用獨立出入系統，適合注意私隱度的富豪名人居住。

項目2020年初起以現樓推盤，至今累售約10伙，套現近20億元，當中標準單位已全數售罄。皇第周邊被傳統豪宅群包圍，區內物業向來受富豪名人追捧，例如項目鄰近的白建時道12號，由華置（0127）「大劉」劉鑾雄持有。至於白建時道25號屋，則由合和實業（0054）創辦人胡應湘持有。

4078呎3套房改2套房連書房

發展商10月初加推2伙複式大宅招標，包括3樓及5樓複式A室，及11樓及12樓複式B室，2伙大宅實用面積分別4078及4440方呎，原則均為3套房間隔。3樓及5樓複式A室早前開放予傳媒參觀，發展商重金斥資3500萬元打造單位，邀請國際著名的日籍室內設計師Koichiro Ikebuchi為單位重新裝潢，全屋走日式禪風藝術風格。

客廳設有電動落地角窗

單位屬2套房連書房設計，採用上行複式間隔。3樓為客廳及書房所在（不設4樓），升降機可以直達單位大廳。客飯廳採橫向設計，長度達26米，實用面積約2800方呎。客廳設有電動落地角窗（Infinite Window），住戶可以多角度欣賞跑馬地及半山一帶景致。大廳內的家俬亦甚奢華，包括瑞士De Sede的手工皮革梳化，飯廳中央擺放一張10人餐桌，配合來自法國Saint-Louis的水晶琥珀吊燈。

同層另設有品酒區，其中品酒區設有兩個Sub-Zero酒櫃，方便住戶儲藏美酒。單位廚房設於大廳旁，用上意大利天然石材作廚房料理枱面，予人典雅高貴感覺。

位處渣甸山 享跑馬地及山景

沿着圓弧形的樓梯而上可到達寢區，梯間特意用上深色灰泥作牆身，延續日式禪風。5樓設有休憩室及焦點所在的主人套房，主人套房以木系為主調，設有步入式衣帽間，浴室亦設有雙洗手盆，方便男女主人同時使用。主人房靠窗位置放有雙人大牀仍相當闊落，外望跑馬地及半山景致。

值得注意，項目提供31個住客車位，以全盤16伙單位計，平均1戶可分得約2個車位。不過，項目不設住客會所，只設4668方呎花園及戶外泳池，休憩設施略嫌不足。另外，根據批地文件，樓盤範圍內有斜坡及斜坡構建物，業主需要分擔保養工程費用。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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