心光盲人院：學校與九倉換地 非合作伙伴

心光盲人院回覆本報稱，學校是與九倉（0004）交換地皮，而不是合作伙伴，並指即使城規會獲准重建，但九倉亦不能即時進行重建，需要待學生遷往新校舍上課後，始會將薄扶林道土地交予九倉。

恒隆地產（0101）早年以私人協約方式投得心光盲人院的重建權，在過去10多年間先後多次就項目申請住宅，均遭城規會拒絕。學校及後另覓發展商參與有關重建工作，現落實由九倉接手。

強調待學生遷往新校舍後始交地予九倉

心光盲人院發言人稱，上述安排是與九倉交換地皮，兩者非合作伙伴。學校已選址在東涌沙咀頭、鄰近擬建中的港鐵東涌西站興建新校舍，因涉及土地建築及程序要處理，估計要5年以上才建成新校，在新校舍落成前，即使城規會批准薄扶林道項目重建，九倉亦不能進行重建，因學生仍會在薄扶林道上課。當東涌新校舍建成並取得校舍註冊、以及學生遷往新校舍上課後，始會交出薄扶林道土地給九倉重建，能做到無縫銜接。

項目申重建83伙逾1500呎海景大宅

據城規會文件顯示，位於薄扶林道131號心光盲人院暨學校，地盤面積6.95萬方呎，申請人擬議由「政府、機構或社區」地帶，改劃為「綜合發展區」或「住宅（丙類）7」，計劃以1.9倍地積比率作發展，興建5幢不多於9層高的住宅大廈，提供83伙、平均面積1592方呎的住宅單位，以3房及4房戶為主，戶戶向西南享海景，總樓面約13.2萬方呎。