豐寓首錄蝕讓 特色戶3年多實蝕逾百萬

市場消息指出，上述物業為豐寓一個實用322方呎的頂層特色1房戶，另連232方呎天台，以648萬元易手，實呎20,124元。單位原業主於2018年6月，以727.9萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕讓近80萬元，若連同使費計料實蝕逾110萬元或15%。

十大屋苑連續4周末成交量雙位數

不過，上月連錄6宗額印鬆綁二手成交全數帳面獲利的元朗尚悅‧嶺，近日再錄二手獲利個案。利嘉閣分區董事黃永全表示，尚悅·嶺1座中層E室，實用267方呎，1房間隔，以508萬元易手，實呎19,026元。原業主2018年11月以431.6萬元購入，持貨約3年，帳面獲利約76.4萬元或18%。

另外，十大屋苑持續暢旺。中原地產統計，十大屋苑過去周末錄13宗成交，較前周末多1宗或升8.3%，連續4個周末企穩雙位數水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，臨近年尾，一手新盤推售略為放慢，連續兩個周末未有全新盤推售，一手短暫歇息，令客源回流二手。美聯分行則統計，過去兩日十大屋苑錄約14宗成交，較前周減少約22%，中斷連續4個周末升勢。

業主心態趨強 議價幅度與準買家有落差

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，整體入市意欲未見減退，惟部分業主有見市况向好，心態趨強，議價幅度與準買家或有落差，窒礙二手成交步伐，市場憧憬通關，以及短期香港息口仍然低企等利好因素下，樓市表現仍然向好，如二手業主願意略為提高議價空間，將助加快促成交易。