經濟

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7盤5365伙月內入伙 康城佔近七成 385個租盤率先搶客 分析：短期區內租金勢受壓

【明報專訊】踏入年末，多個新盤紛紛入伙，大批放租盤湧現市場。據本報統計，本月至下月市場上共有七個主要新盤陸續入伙，涉及多達5365個單位（見表1），其中以將軍澳日出康城佔五個新盤，涉及3692伙，即已佔去市場入伙單位近七成，暫有約385個單位率先放租搶客。業內人士預期，聖誕及新年將至，租賃需求大減，業主若急於出租，租金短期勢將受壓。

明報記者 陳寶恩

日出康城多個大型新盤陸續本月至下月入伙，包括會德豐地產MONTARA系列、MARINI系列，以及長實（1113）SEA TO SKY共五盤，涉及3692伙，其中以SEA TO SKY涉1422伙佔最多（表2），不少收租客於收樓前已將單位預先放租。中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，當中近日開始交樓的MONTARA，現時約有106個放租盤，叫租最低為MONTARA 2B座高層E室，實用面積369方呎1房，叫租1.45萬元，實用呎租39.3元。

MARINI 370呎1房月租1.3萬入場

伍錦基又稱，MONTARA暫錄12宗租賃成交，實用呎租介乎30至41元。最新一宗租賃來自2B座高層E室，實用面積369方呎1房戶，以月租1.5萬元成交，實用呎租41元。業主2019年5月以594萬元購入，實呎16,100元，現租出單位，租金回報約3厘。由於大批租盤同時湧現，部分入伙新盤叫租未有大幅高於市價水平。

SEA TO SKY入伙前122個單位放租

此外，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，預計最快下月入伙的MARINI，現時已有71個放租盤，叫租最低一伙位於3B座中層B室，實用面積370方呎，1房戶，叫租1.3萬元，實用呎租35.1元。至於原定明年2月入伙的SEA TO SKY，近日已有業主陸續收到通知準備本月收樓。柯勇表示，屋苑現時有122個放租盤，當中叫租最低為1座高層F室，實用面積466方呎，2房間隔，叫租1.6萬元，實用呎租34.3元。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，日出康城短期內有約3700個單位入伙，再加上聖誕及新年將至，租賃需求大減，業主若急於出租，叫租需有一定競爭力，區內屋苑租金必然受壓，估計現有屋苑租金或下調3至5%。

不過，陳亦補充，區內規劃日漸成熟，跨灣大橋預計明年通車，長線仍有不少租戶或買家以該區為目標，待淡季後租金料有一定支持。

啟德兩盤快入伙共涉1673個單位

啟德區最快本月底前則有兩個大型新盤入伙，包括合景泰富（1813）、龍湖（0960）合作的尚．珒溋，以及嘉華（0173）嘉峯匯，共涉1673伙。香港置業分行區域董事胡耀才表示，尚．珒溋現時有34個放租盤，叫租1.6萬元起，早前錄得首宗租賃成交，位於1座高層G室，實用面積852方呎，3房套房連儲物室間隔。業主今年中才以2457萬元購入，近日以3.78萬元租出，實用呎租44元，租金回報僅約1.8厘。

至於嘉峯匯現時有27個放租盤，現時叫租1.4萬元起，位於1A座低層F室，實用面積287方呎，開放式間隔，實用呎租約48.8元。

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