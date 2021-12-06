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投資策略

馬泰陽：加息預期升溫 無阻樓市火熱

【明報專訊】踏入12月份，傳統上屬於樓市淡季，加上美國聯儲局主席鮑威爾突然放鷹，令加息預期升溫，不過新盤市場未有「降溫」迹象，有多個新盤蓄勢待發。市場預料有7個新盤有機會於本月出台，包括位於九龍灣的皓日及元朗The YOHO Hub，涉及約1700伙壓軸登場，吸引全城目光。

當中最受矚目的一定是位於九龍灣的皓日，項目屬於單幢式物業，戶型由一房至三房。項目毗鄰鐵路站，交通便利；而生活配套亦相當齊全，加上區內逾30年首個全新的人住宅，對區內的分支家庭或新婚夫婦具有一定的吸引力。

新界區方面，以港鐵元朗站上蓋的The YOHO Hub最為矚目，整個項目提供逾1000伙，提供一房至四房戶，對新婚夫婦、區內分支家庭還是大家庭都有一定的吸引力。項目屬於「北部都會區」概念出台後，首個鐵路上蓋盤，位於元朗站上蓋，坐擁鐵路優勢。

至於港島區方面，近年以精品新盤作為主導，即規模大不，伙數亦不多。由於港島區新盤非常「渴市」，所以每次推出都會成為市場焦點。12月將會推出位於堅道的全新盤CAINE HILL，提供187伙。項目位於半山地段，連接中環商業核心區地段及蘇豪區，而且鄰近多項文藝設施。

有小孩的家長更不能錯過，事關項目坐享中西區11校網，一直都被視為「校網王」，不論小學還是中學，區內都有極多名牌學府，想望子成龍成鳳的家長，絕不能錯過。

另外，多家發展商亦趁勢推出新盤餘貨單位。踏入年尾，新盤市場百花齊放，帶動一手市場勢頭向上，一手成交註冊量有望挑戰歷年新高。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]

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