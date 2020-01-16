瑞銀亞洲：快手季績不差 留意認購證27750

阿里巴巴（9988）自業績過後股價直走下坡，失守多個關口，上周五最新股價續跌2.6%，收報119.4元，每天都下試歷史新低，相比上月績前股價收於接近165元的水平，下降幅度有27%。阿里股價大幅回落，如投資者希望博阿里反彈，可留意阿里認購28417，行使價141.98元，2022年4月到期，有效槓桿約5.5倍。

另外，快手（1024）亦是自上月底業績過後，股價開始落後。其實快手上季收入比預期好，淨虧損情况亦較預期的為少；惟其股價表現偏弱，近日失守90元，本周更曾跌至80元。如希望博快手股價回升，看好可留意快手認購27750，行使價98.93元，2022年3月到期，有效槓桿約4.2倍。

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