經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：3招保母親退休生活

【明報專訊】很多人說金融理財是有錢人的玩意，有錢的會變成更有錢，沒錢的連入場門檻也跨不過。筆者只能同意前部分，但後一部分卻不能苟同。現今社會人口日漸老化，年輕一代為自己打拼之餘，未必有很大財力照顧父母，為此更應及早準備；所以筆者時常掛在口邊的忠告是：大（財力）有大做、細有細做、目標為本、不忘初心！

今次的主人翁是志文，今年33歲，打算明年結婚，現時和母親同住在公屋，父親今年初急病離世，一家人花了大半年時間才將後事、心情安頓下來。父親沒留下大筆遺產，連同取回的強積金、保險等約有140萬元，母親剛滿60歲，10年前已退下火線，現有約30萬元積蓄，另有已可領取的強積金約30萬元。志文薪水每月3萬元，每月給父母3000元家用，本來連同父親的薪水，兩老是過得不錯的，志文的家用只是「聊表孝心」，但現在卻成為母親的唯一收入，兒子對她的「愛的承擔」。

志文想到也要為日後結婚張羅，也操心母親的情况，很是苦惱！他自認是一個「沒錢的人」，多給家用的空間不大，若母親入不敷支，相信需要動用父親遺產及母親資產，這又可維持多久呢？他們應怎樣做呢？

人壽保險 以防萬一

還好公屋每月租金只需1500元，所以粗略估計，母親每月約需6500元的基本生活費，換句話說除了志文的每月3000元家用，仍要籌措多3500元。

假設3%通脹，現資產（遺產、母親積蓄及強積金，共200萬元）料可提供每月3500元的生活費給母親，直至90歲（香港女士現時平均壽命），看似足夠啊！但想深一層，完全沒有緩衝儲備，一分錢也不能亂花，若壽命超過90歲時又怎麼辦？

真的是「沒錢」嗎？相信不是，只是資產不多，幸好支出也不多！筆者認為任何儲蓄、理財方案都需要時間累積、滾存，要「即食」的（例如政府的香港年金）不是沒有，但資金可能被鎖死，對志文一家的情况不太合適；所以建議將資金分成三部分：

第一部分留在未來10年，提供每月3500元的生活費（約需50萬元）；第二部分的100萬元投放在終身年金方案，提供較長遠的收入保障；最後50萬元暫放在銀行滾存及作緩衝儲備。

這終身年金方案和香港年金主要有兩個：

1. 投放的資金仍有一定的套現能力，不像香港年金般，資金回本期動輒是10年以上，資金間接被鎖死了，除了發放年金之外，只有一次因醫療費用而提取，亦有限定提取額；

2. 可視乎本身需要而選擇提取款項，不像香港年金只有「即食」選擇，更是視乎性別及年齡，提供劃一的年金收入，沒有什麼靈活度可言！

最後，筆者建議志文多購買一份人壽保險：目的是萬一自己先行一步，也有保險公司代付給母親的家用。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]

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